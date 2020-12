Aglomerație la schi în a doua zi de Crăciun – Drumul spre Păltiniș este blocat

A doua zi de Crăciun a adus zăpada la Sibiu. În stațiunea Păltiniș ninge ca în povești și pârtiile sunt pline.

Zăpada a adus zâmbete pe fețele sibienilor, dar și a celor care au ales să-și petreacă sărbătorile în zonă. Iubitorii sporturilor de iarnă savurează și se bucură din plin de zăpadă și s-au înghesuit cu mic și mare pe pârtie. Vremea a ținut cu ei și i-a îmbiat să meargă la schi. Drumul spre Păltiniș este foarte aglomerat și se circulă bară la bară.

Meteorologii anunță că pe parcursul zilei de sâmbătă, 26 decembrie va continua să ningă la munte, iar în Sibiu vor fi precipitații sub formă de ploaie, care se va transforma spre seară în lapoviță și ninsoare. În cursul nopții, vremea se va răci. Temperaturile vor scădea sub zero grade. Duminică vremea se va încălzi din nou, iar la munte va continua să ningă. Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de ninsori și intensificări ale vântului, valabile și la nivelul județului Sibiu, care va intra în vigoare duminică, 27 decembrie de la ora 10:00 și va expira luni, 28 decembrie.