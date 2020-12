Sibian amendat pentru că a primit colindători

Un sibian a fost sancționat în ziua de Crăciun pentru că a primit colindători. Bărbatul a primit o amendă în valoare de 3.000 de lei.

În noaptea de 25.12.2020, in jurul orei 02.00, prin apel 112, o femeie a reclamat prin 112 IPJ Sibiu despre faptul ca in imobilul unui bărbat din Cârța s-a organizat un eveniment privat, existând o postare in acest sens și pe o rețea de socializare.

”Patrula intercomunală din cadrul Sectiei Nr. 4 de poliție rurală s-a deplasat la domiciliul acestuia, însă la fata locului a fost identificat doar proprietarul imobilului și urmare a discuției cu acesta s-a stabilit ca a fost vizitat de un grup de colindători, iar pe rețeaua de socializare a postat un mic fragment dintr-o colinda.”, transmite purtătorul de cuvânt al Prefecturii Sibiu, Andreea Ștefan.

Filmarea a fost la scurt timp stearsa. Polițiștii i-au aplicat bărbatului o amenda in valoare de 3.000 de lei.