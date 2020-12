Sibian amenințat cu pistolul de interlopi – „Vor să-mi omoare copilul”

Un sibian care locuiește în localitatea Jina a fost amenințat de doi așa-ziși interlopi din Miercurea Sibiului. Bărbatul spune că aceștia au fluturat un pistol în fața lui, cerându-i să le achite o taxă pentru „rea purtare”. Omul a depus plângere la poliție, apoi a încercat să obțină și un ordin de protecție, fiindcă nu se mai simte în siguranță nici măcar în locuința lui.

Sibianul a povestit cu disperare, pentru Ora de Sibiu, cum a ajuns să fie căutat de interlopi, deși nu i-a deranjat cu absolut nimic. Totul a început în a doua zi de Crăciun, în fața barului lui G. I., sibianul amenințat. Acesta a povestit că, spre seară, a avut loc o încăierare acolo între unul dintre interlopi și un alt cetățean.

Amenințări cu pistolul – „Mi-au zis că îmi omoară băiatul”

„Doi băieți din Miercurea Sibiului – ei spun că sunt interlopi – m-au amenințat. În seara zilei de 26 decembrie, în fața barului meu s-a nimerit să aibă loc o altercație. Unul dintre interlopi, care a participat la un botez în sat, l-a alergat pe un alt individ, iar în fața barului s-au oprit și au facut scandal. A urmat apoi și o încăierare. Eu am fost un simplu spectator, nu am intervenit. Duminică seară m-au sunat că cică să le fac plata. Să plătesc deranjul, că nu am intervenit să îi ajut, iar dacă nu fac ce zic ei îmi iau băiatul, îl bagă în portbagaj și mi-l omoară”, spune G. I., sibianul amenințat.

Indivizii nu s-au oprit la amenințări, spune sibianul, ci au trecut la lucruri mult mai grave. În aceeași zi, au venit de acasă la Jina pentru a-și lua mașina pe care o lăsaseră cu o seară în urmă în zona locului unde a avut loc botezul. S-au oprit în fața porții lui G. I., au scos un pistol și au început să îl fluture ostentativ.

Văzând acestea, sibianul a sunat la 112, toți cei prezenți fiind chemați la secția de Poliție din Săliște. „Au venit în fața casei mele și m-au chemat afară. Au scos pistolul, l-au arătat unor băieți care mai erau de față. Eu am sunat la 112, a venit poliția și ne-a chemat pe toți la Săliște. Între timp, până să vină poliția, ei au fugit repede acasă, au lăsat pistolul acolo. Când am ajuns la secție la Săliște, polițiștii ne-au spus să ne împăcăm. Eu nu am cu cine să mă împac. Eu nu sunt interlop. Eu vreau să depus sesizare, să am siguranța că pot umbla pe stradă”, povestește sibianul.

După ce au plecat de la secție, indivizii au continuat cu amenințările. „Eu m-am dus la mașină, iar ei au venit la mine. Mi-au spus că mă omoară, au sărit să mă bată, să deschidă ușa”, mai povestește bărbatul.

Sibianul vrea ordin de protecție – Nu se simte în siguranță

Bărbatul a depus plângeri la poliție pentru amenințări. „Este vorba despre două plângeri care fac obiectul a două dosare penale în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare. Cercetările se realizează la nivelul Poliției Orașului Săliște sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Săliște”, spune Elena Welter, purtătprul de cuvânt al IPJ Sibiu.

Cu toate acestea, sibianul nu se simte în siguranță și nu vrea ca familia lui să pățească ceva. În acest moment, face toate demersurile pentru a obține un ordin de protecție pentru a-i ține departe pe interlopi.