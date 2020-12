UPDATE VIDEO FOTO Accident pe DN1 la Porumbacu de Jos – Cel puțin trei victime

Traficul la Porumbacu de Jos este blocat total după ce două mașini s-au lovit frontal.

UPDATE 2 În urma accidentului echipajele SMURD au transportat la spital un bărbat de 59 de ani cu traumatism stern și o femeie de 54 de ani cu durere în piept. Ambulanța SAJ a dus la spital un tânăr de 29 de ani cu politraumatisme.

UPDATE 1 DN 1, la intrarea in Porumbacu de Jos, un sofer in varsta de 29 de ani, din Bacău, in timp ce conducea spre Brașov un autoturism cu volan pe dreapta, in curba la dreapta, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu un autoturism condus regulamentar din sens opus de catre un brasovean in varsta de 59 de ani.

In urma impactului a rezultat vatamarea corporala a soferului din Bacau si a pasagerei din autoturismul condus regulamentar, o femeie in varsta de 54 de ani, din BV.

In continuare, trafic blocat total.

Știre inițială Din primele informații sunt cel puțin trei victime. La fața locului a ajuns o ambulanță SAJ, două de la SMURD, un echipaj de descarcerare și un echipaj de pompieri militari cu o autospeciala de stingere cu apă și spumă.