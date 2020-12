Ce „blugi” vor fi la modă în 2021

Jeansul, articolul vestimentar nelipsit și mereu la modă, este o piesă de bază în garderoba unei femei. De aceea, pantalonii din denim nu vor lipsi nici din tendințele anului 2021, care vine cu o varietate de stiluri, care să acopere o gamă cât mai largă de preferințe.

Drepți, evazați, skinny

Potrivit creatorilor de modă, noile tendințe de jeans pentru noul an, 2021 sunt pantalonii drepți, în diferite nuanțe de albastru, de la bleu ciel, la albastrul marin. În plus, acest croi permite sexului frumos să poarte acest model, la birou, cu cămăși sau jachete clasice, cu balerini sau pantofi stiletto. O pereche de pantaloni din denim drepți de damă vine excelent pe mai multe tipuri de siluetă. Aceștia sunt foarte recomandanți de stiliști, pentru că sunt extrem de versatili. Printre numeroasele propuneri pe care le veți întâlni în sezonul viitor, se numără cele care au fost la modă și în anotimpurile anterioare. Blugi de bărbați gen boyfriend împreună cu tenișii Converse vor rămâne un must have mult timp de acum încolo. Blugii „țigaretă”, un model în stilul anilor `60, revin în 2021, și arată foarte bine, dacă sunt purtați cu pulovere, tunici și chiar cu rochii. Nici jeansii skinny nu pleacă nicăieri anul viitor. Rămân pe poziții, mereu o piesă esențială în garderobă. Atuul lor este că pot fi adaptați la evenimente elegante, purtați cu cămăși feminine și palton lung sau sacou, dar și la evenimente casual, cu pulovere oversized sau hanorac, sau chiar geci de damă

Și sport, și elegant și casual

Se pare că și jeansii evazați rămân în trend. Nu e de mirare acest lucru, deoarece, aceștia arată sexy, într-un mod elegant, pentru că poti fi purtați cu tocuri înalte, oferind un aspect zvelt siluetei feminine. Au chiar si acel vibe „casual” care face orice femeie să pară atât cool, cât si foarte stilată. Se potrivesc de minune mai ales doamnelor care își doresc să pară mai înalte. O caracteristică mereu prezentă la acest articol vestimentar este versatilitatea, care le conferă și atuul de a putea fi combinați cu aproape toate lucrurile din garderoba unei femei, de la pantofi cu toc stiletto, la pantofi sport, teniși, bluze sau tricouri. De asemenea, puloverele, paltoanele, jachetele bomber sau cele din piele se asortează perfect cu aproape orice tip de jeans, în sezonul rece. Ca accesorii, rucsacurile, gențile mari sau mici, ochelarii de soare, o pălărie chic întregesc întotdeuna ținuta acestor pantaloni celebri ai tuturor timpurilor.