Concertele anului 2021 în România – Nume celebre vin în România

Multe dintre concertele anulate în 2020 din cauza pandemiei au fost reprogramate pentru anul 2021. Nume celebre vor veni anul acesta în România și vor urca pe scenele din București sau Cluj.

Celebrul duo italian Al Bano şi Romina Power revin la Sala Palatului din Bucureşti pe 19 februarie pentru un concert programat iniţial pentru 26 mai anul trecut. Cei doi vor interpreta hit-uri vechi, dar şi piese de pe cel mai recent material discografic al lor – „Raccogli l’Attimo”.

Toto Cutugno va urca din nou pe scena Sălii Palatului pe 27 februarie. În cadrul show-ului, care ar fi trebuit să aibă loc pe 29 mai 2020, artistul va interpreta cele mai bune piese din întreaga sa discografie.

Tot la Sala Palatului, pe 28 februarie, este programat şi concertul aniversar al celebrilor Boney M. Concertul a fost programat iniţial pentru 8 martie 2020, reprogramat apoi pentru 20 septembrie 2020 şi, pentru a treia oară, în februarie anul acesta. Trupa ar urma să sărbătorească 45 de ani de activitate, cu cele mai cunoscute piese din discografie – „Daddy Cool”, „Rasputin”, „Rivers of Babylon”, „Brown girl in the ring” sau „Sunny”.

Trupa Pink Martini va fi prezentă la Bucureşti pe 11 şi 12 aprilie, pentru două spectacole. Trupa americană de muzică instrumentală va concerta pe 11 aprilie la Fratelli Studios, concert reprogramat din 31 martie 2020, iar pe 12 aprilie vor putea fi văzuţi la Sala Palatului într-un show ce era programat iniţial să aibă loc pe 30 martie 2020.

Avishai Cohen revine în România pe 10 mai, la Sala Palatului. Alături de el, pe scenă vor urca pianistul Elchin Shirinov din Azerbaidjan şi toboşarul israelian Noam David. Contrabasistul israelian îşi va prezenta cea mai recentă apariţie discografică, albumul „Arvoles”, apărut în 2019.

Pe 23 mai, la Sala Palatului, va urca pe scenă artistul italian Zucchero. Evenimentul, reprogramat din 28 iunie 2020, face parte din turneul de promovare a celui mai recent album – „D.O.C.”.

Trupa de gypsy punk Gogol Bordello va concerta pe 30 iunie 2021 la Arenele Romane din Bucureşti. Din componenţa trupei fac parte opt artişti din ţări precum Ucraina, Rusia, Etiopia, Ecuador şi Statele Unite. În discografie, formaţia are şapte albume, cel mai recent fiind „Seekers and Finders” din 2017.

Il Volo, cel mai cunoscut trio italian, vizitează pentru prima dată România, pe 8 iulie, în cadrul unui concert ce va avea loc la Sala Palatului. Evenimentul, programat iniţial pe 15 iulie 2020, face parte din turneul mondial „The Best of 10 Years”.

Judas Priest ar urma să revină la Bucureşti pe 20 iulie, la Arenele Romane, un concert programat iniţial pentru 21 iulie 2020. „Amalgama” din Rusia rămân invitaţii speciali ai serii.

Poate cel mai aşteptat concert al anului 2020, cel al celebrei Celine Dion, este programat pentru 25 iulie, pe Arena Naţională din Capitală. Show-ul din cadrul turneului „Courage World Tour” este o reprogramare a celui anunţat iniţial pentru 29 iulie 2020.

*** Super-grupul format de Alice Cooper, Johnny Depp şi Joe Perry – „Hollywood Vampires” – revine la Bucureşti pe 31 august, în cadrul unui concert ce va avea loc la Romexpo, aceeaşi locaţie care a găzduit, în 2016, primul concert al trupei în România.

Concertul trupei de progressive death metal Opeth din 19 martie de la Bucureşti a fost reprogramat pentru 24 septembrie, la Arenele Romane. Show-ul face parte din turneul european „Opeth 2021 – In Cauda Veneum”, iar în deschidere sunt invitaţi să concerteze islandezii de la The Vintage Caravan.

Richard Clayderman revine în România pentru două concerte – „La Belle Epoque”, programate pe 28 şi 29 septembrie. Evenimentele, reprogramate din cauza pandemiei, vor avea loc la Ateneul Român. Celebrul pianist, acompaniat de Full Orchestra Camerata Regală, va interpreta piese în premieră, printre care şi o compoziţie proprie, un remake al unei capodopere Queen.

*** În luna octombrie, violonistul german David Garrett revine în România pentru două concerte care fac parte din turneul mondial „Unlimited Live”, pe 26 octombrie, la Sala Palatului, şi pe 29 octombrie, la BT Arena din Cluj-Napoca.