Unde se poate călători după Revelion – Destinațiile cu granițele deschise pentru români

După Revelion este una din cele mai bune perioade pentru o vacanță. Dar, în plină pandemie, ofertele sunt limitate. Totuși, românii pot călători în câteva destinații unde nu se impune carantina sau teste PCR negative. Unde anume, a scris mediafax.ro.

În 2021 călătoriile vor fi reluate, deşi nu într-un ritm similar celui din anii anteriori când cursele erau pline ochi, iar cerul era în permanenţă brăzdat de aeronave care mergeau dintr-un capăt în altul al lumii. Cifrele din anul de referinţă 2019 vor fi atinse abia în 2023 sau 2024 spun antreprenorii din turismul românesc.

Momentan însă, în continuare multe destinaţii sunt închise vizitatorilor din dorinţa de a ţine sub control numărul de cazuri de Covid-19. Este cazul unor destinaţii exotice precum Seychelles sau Mauritius care în alţi ani primeau milioane de vizitatori străini atraşi de plajele divine şi de peisajele rupte din rai. Acum, condiţiile de intrare în aceste state sunt draconice, cu săptămâni de carantină şi mai multe teste – costuri suportate de vizitator – şi nu de puţine ori chiar şi acestea se aplică unui număr redus de turişti, din anumite ţări, unde numărul de îmbolnăviri este mic. Aceeaşi este situaţia şi pentru Indonezia, Thailanda sau Filipine.

În acest context, unde se poate călători în primele luni din 2021?

„La ora actuală, Egiptul e cea mai apropiată destinaţie pentru soare şi plajă, la o distanţă de doar trei ore cu avionul. Se mai fac zboruri în Antalya. Cine nu a apucat să călătorească anul acesta în această destinaţie, o poate face de revelion. Totodată, au apărut pentru prima oară în România câteva chartere pe destinaţii exotice precum Zanzibar sau Maldive, dar asta înseamnă zboruri de peste nouă ore”, spune Dan Goicea, CEO-ul agenţiei de turism Cocktail Holidays.

Cererea pentru destinaţiile exotice a crescut considerabil în contextul în care multe dintre ţările cunoscute ca fiind destinaţii pentru sezonul de iarnă au anunţat că sezonul de schi din acest an este anulat sau în cel mai bun caz amânat. Astfel, turiştii, care în alţi ani mergeau către destinaţiile de schi, au ales anul acesta să meargă către ţările mai calde.

Grupul Karpaten, unul dintre cei mai mari jucători din turism pe incoming, dar care operează şi destinaţii externe pentru români, a lansat la începutul lunii noiembrie primele curse charter către Maldive, iar cererea a fost atât de mare încât compania a fost nevoită să suplimenteze numărul de zboruri.

„Am introdus primul charter România-Maldive la începutul lunii noiembrie, iar cererea ne-a depăşit orice aşteptări. Am suplimentat cu două zboruri în perioada Revelionului şi am introdus încă şase chartere în ianuarie şi februarie. E foarte probabil să prelungim operarea până în luna martie, pentru a reuşi să facem faţă tuturor solicitărilor“, spune Alexandru Mărginean, manager general Karpaten Turism – Divizia Turism Extern.

Într-o perioadă în care numărul de destinaţii în care se poate merge fără restricţii e limitat, iar numărul de ţări cu un număr relativ mic de cazuri e şi el redus, românii s-au orientat către această destinaţie – Maldive.

Un avantaj pentru Maldive e faptul că e de fapt un arhipelag format din aproape 1.200 de insule de corali grupate în jurul câtorva zeci de atoli. Astfel, de multe ori pe un atol sau o insulă e un singur resort. Mai mult, intrarea în ţară se face pe bază de test PCR Covid.

Totodată, interesul e crescut şi pentru că se zboră direct, în premieră. În mod normal se zbura cu escală, cu companiile de linie.

Destinaţiile exotice solicitate în mod tradiţional în perioada ianuarie-februarie sunt Thailanda, Republica Dominicană, Maldive, Mauritius, Bali, Mexic, Cuba, spun oficialii grupului Karpaten. Anul acesta, din cauza restricţiilor, multe dintre acestea sunt inaccesibile, astfel încât, în afară de Maldive, cele mai cerute vacanţe la început de 2021 sunt în Republica Dominicană. Există însă posibilitatea de a călători şi către Mexic, existând agenţii locale care oferă pachete în această ţară.

“Republica Dominicană este cea mai populară destinaţie din Caraibe şi (…) oferim, în premieră, zbor direct operat de Gulliv Air. Vom introduce şapte chartere în perioada ianuarie – martie, iar de la finalul lui octombrie vom relua plecările săptămânale până la finalul anului”, mai spune oficialul Karpaten.

O altă destinaţie la îndemână este chiar România, după cum spune Antonio Niţu, acţionar şi director general al agenţiei Aerotravel. Pentru sărbătorile de iarnă din acest an, agenţia de turism are pregătite pachete de călătorii în oraşele din România. Pe lângă destinaţiile interne, Aerotravel are şi pachete de călătorii în afara ţării, în destinaţii exotice ca Maldive, Zanzibar sau Republica Dominicană, cu preţuri care pornesc de la 1.800 de euro.

„Este surprinzătoare cererea pentru destinaţii exotice, surprinzătoare într-un sens pozitiv, avem foarte multe vânzări în Maldive sau în Zanzibar. Menţionez că aceste vânzări sunt pentru pachete gata făcute de către turoperatorii care au pregătit aceste destinaţii sau pentru pachete pe care le împachetăm ad hoc. În mod sigur, existenţa unor zboruri charter este un mare plus“, precizează antreprenorul. El adaugă că oamenii îşi doresc să călătorească aşa cum o făceau în 2019 sau 2018, dar ţinând cont de restricţiile impuse de multe ţări, se orientează către astfel de destinaţii exotice unde e permisă intrarea.

Destinaţiile exotice erau şi în anii trecuţi, în această perioadă a sărbătorilor de iarnă, printre preferatele turiştilor, dar anul acesta cererea e mai mare dat fiind că multe destinaţii de schi sunt închise.