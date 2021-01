Autostrada Sibiu – Cluj, gata în 2021 – Stadiul lucrărilor este foarte avansat

România începe 2021 cu 910 kilometri de autostradă. Nici în anul care a trecut nu am atins pragul de 1.000 de kilometri de autostradă, dar anul acesta ne va aduce totuși mai aproape de acestă bornă, pe care ne chinuim să o atingem de ani buni. Nu e sigur, însă, că va fi depășită nici în acest an. Vestea bună este că în 2021 am putea circula pe autostradă de la Sibiu la Cluj-Napoca.