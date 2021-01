Baronul Brukenthal ar putea avea o statuie în Piața Mare

Anul 2021 este anul lui Brukenthal. Anul în care Baronul Samuel von Brukenthal ar fi împlinit 300 de ani.

Cu această ocazie Muzeul Național Brukenthal pregătește un plan cultural aniversar.

Mai multe detalii AICI

De asemenea, cu ocazia aniversării a 300 de ani de la nașterea marelui Baron, se ia în calcul intenția de a instala o statuie Brukenthal și a o amplasa în Piața Mare din Sibiu.

”Anul 2021 are o importanță deosebită pentru Muzeul Național Brukenthal în special, dar și pentru orașul Sibiu, pentru România și pentru instituțiile muzeale în general. Sărbătorirea celor 300 de ani de la nașterea întemeietorului muzeului ce îi poartă numele ne obligă la realizarea unei agende culturale deosebite. Deja am început anunţarea acestui an prin bannerele de pe drumurile publice și europene, în planul media, la sediile muzeului, vom începe și în câteva zone din Sibiu și apoi vom organiza expozițiile și celelate evenimente pe care le vom realiza cu partenerii noștri. Și în acest an, se va continua Stațiunea Muzicală Brukenthal pe care o va derula Filarmonica de Stat Sibiu, căreia îi mulțumim pentru implicare. Suntem în discuții cu Rotary Club Sibiu pentru ridicarea unei statui Brukenthal și amplasarea acesteia în Piața Mare din Sibiu”, a declarat dr. Alexandru Chituță, șef secție Marketing.