Plan cultural inedit la Muzeul Brukenthal – Se împlinesc 300 de ani de la nașterea Baronului

În acest an se vor împlini 300 de ani de la nașterea Baronului Samuel von Brukenthal.

Cu această ocazie Muzeul Național Brukenthal pregătește un plan cultural aniversar.

”Anul 2021 are o importanță deosebită pentru Muzeul Național Brukenthal în special, dar și pentru orașul Sibiu, pentru România și pentru instituțiile muzeale în general. Sărbătorirea celor 300 de ani de la nașterea întemeietorului muzeului ce îi poartă numele ne obligă la realizarea unei agende culturale deosebite. Deja am început anunţarea acestui an prin bannerele de pe drumurile publice și europene, în planul media, la sediile muzeului, vom începe și în câteva zone din Sibiu și apoi vom organiza expozițiile și celelate evenimente pe care le vom realiza cu partenerii noștri. Și în acest an, se va continua Stațiunea Muzicală Brukenthal pe care o va derula Filarmonica de Stat Sibiu, căreia îi mulțumim pentru implicare. Suntem în discuții cu Rotary Club Sibiu pentru ridicarea unei statui Brukenthal și amplasarea acesteia în Piața Mare din Sibiu”, a declarat dr. Alexandru Chituță, șef secție Marketing.

La începutul acestui an prof.univ.dr. Sabin Adrian Luca, Directorul General al Muzeului Național Brukenthal a adresat un mesaj:

„Născut în 1721, Baronul Samuel von Brukenthal – Guvernatorul Marelui Principat al Transilvaniei (1777 – 1787) – a rămas în memoria colectivă nu atât prin rolul politic și administrativ pe care istoria i l-a conferit, ci prin realizările culturale pe care și le-a asumat. Înainte de toate, von Brukenthal este întemeietorul primului muzeu public deschis pe teritoriul de astăzi al României – Muzeul Brukenthal, o instituție a cărei activitate bicentenară am sărbătorit-o în anul 2017. Rodul activității sale de colecționar reunește peste 1.000 lucrări de pictură (sec. XV – XVIII), aproximativ 1.000 stampe (gravură europeană sec. XVI – XVIII) și 2.000 planșe incluse în albume, un fond de carte de aproximativ 16.000 volume, impresionante colecții de numismatică, minerale și antichități dăruite publicului, pe care l-a considerat moștenitorul său spiritual. Protector al cercurilor artistice locale, de la pictori la muzicieni, Samuel von Brukenthal a așezat tiparele mediului cultural sibian ce avea să se concretizeze, în anul 2007, în cea dintâi Capitală Culturală Europeană a țării noastre. Standardizarea supraviețuirii umane, în vremurile actuale, privește indicatori ce țin de calitatea fizică și socială a vieții. Supraviețuirea valorilor culturale, produse de marile spirite ale omenirii, se datorează unor personalități precum Samuel von Brukenthal, prin grija căruia putem vorbi astăzi în România de Tițian, Veronese, Cranach, Van Eyck, Brueghel, Memling, ca să numim doar câțiva din maeștrii ce pot fi admirați în expoziții. Vasta moștenire lăsată de Baronul Samuel von Brukenthal ne îndeamnă să omagiem, în anul 2021, importanța activității sale de colecționar și întemeietor de instituții de cultură, cu prilejul împlinirii a trei secole de la nașterea sa.”