VIDEO FOTO – FC Hermannstadt a reluat pregătirile – Niciun jucător nu s-a îngrășat în vacanță

Nu mai puțin de 21 de fotbaliști împreună cu stafful A.F.C.Hermannstadt au efectuat duminică primul antrenament programat în acest an.

La reuniunea lotului FCH de pe Stadionul Municipal din Sibiu s-au aflat inclusiv atacantul elvețian Goran Karanovic și mijlocașii Stanley Elbers și David Caiado, toți trei reveniți după accidentări mai vechi. Ruben Albes, antrenorul principal al echipei, s-a arătat mulțumit de nivelul la care s-au prezentat elevii săi după minivacanță, mai ales că nici unul nu a revenit cu kilograme în plus.

,, Transmit un an nou fericit tuturor! Astăzi am efectuat primul antrenament din acest an. O să facem tot ce putem săptămâna aceasta, dar și restul sezonului ca să obținem cel mai bun nivel de joc pe care să-l prestăm în teren. Avem fotbaliști profesioniști, nu s-au întors cu kilograme în plus după Crăciun. Ei dau 100% la antrenamente ca să fie pregătiți pentru următorul meci. Transmit încă o dată cele mai bune gânduri suporterilor noștri!”, a declarat Ruben Albes, antrenor principal A.F.C.Hermannstadt la reuniunea lotului FCH.

A.F.C.Hermannstadt va disputa următorul meci din Liga 1 în deplasare, pe 10 ianuarie, ora 19, contra celor de la Viitorul Constanța, într-o restanță din etapa a XII-a.