Vizitatori nemulțumiți la Muzeul în Aer Liber: ”Sunt case deteriorate” – Explicațiile conducerii

Muzeul în Aer Liber din Dumbrava Sibiului este cel mai mare de acest fel din sud estul Europei și unul din cele mai vizitate din România. Este vestit pentru frumusețea lui și pentru monumentele pe care le găzduiește, unele unice. Chiar și așa, sunt vizitatori nemulțumiți de ceea ce au găsit aici. Consideră că o parte din exponate sunt neîntreținute, deteriorate, iar acest lucru înseamnă ”decăderea” a ceea ce înseamnă muzeul Astra. Conducerea muzeului însă are contraargumente.

Unul din vizitatorii care au ajuns de curând în Muzeul din Dumbrava spune că a fost neplăcut surprins. ”Am observat ca multe case de la Muzeul Astra sunt deteriorate. Mai ales cele din lemn sunt îngrijite foarte prost. Lemnul nu mai este tratat iar unele sunt vizibil deteriorate fata de cum erau acum câțiva ani”, spune vizitatorul.

Ciprian Ștefan, directorul Muzeului Astra, are însă op explicație plauzibilă: ”Case deteriorate? Exclus! Probleme după sezonul de iarnă? Tot timpul! Dar noi, începând cu luna februarie, demaram controlul de primăvara. Controlul de primăvară vizează toate construcțiile din muzeu. Fiind materiale organice, lemn, pământ, etc suferă în timpul iernii degradări specifice. După stabilizarea temperaturii afară, vorbesc de temperaturi maxime atât ziua cât și noaptea, echipele de conservatori și restauratori, muzeografi și externi, încep pregătirea muzeului pentru deschidere.

Nu intervenim in sezonul de iarnă pentru că nu au efect, nici soluțiile folosite, nici materialele”

Vizitatorul a fost nemulțumit și de faptul că, spune el ”La pavilionul de vânătoare este dezastru. Adăpostul de pândă este doborât complet, foișorul din copac stă să cadă, iar capcanele sunt și ele de nerecunoscut. Consider ca exponatele nu sunt îngrijite profesional și muzeul își pierde autenticitatea”, spune el.

”Lemnele respective sunt o replică la un adăpost, anual o refacem cu material nou. Înainte de Crăciun a fost o vijelie, au căzut mai mulți pomi, un stejar mare și bătrân…din cauza asta au rămas acele lemne pe jos acolo…nu se pune problema de obiective deteriorate sau neîngrijite”, spune Ciprian Ștefan.