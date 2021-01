Reacția nervoasă a preotului Mirel Șpan din Ștrand – „Nu îmi pune nimeni botniță” 

Credincioșii din Sibiu primesc, zilele acestea, vizita preoților care vestesc Botezul Domnului. Aceștia sfințesc locuințele, însă, în acest an, totul se desfășoară cu respectarea măsurilor de protecție împotriva COVID-19. Se pare, însă, că există și cazuri în care regulile impuse de autorități sunt date uitării.

Un preot din Sibiu este acuzat de către un sibian și familia acestuia că ar fi venit cu Boboteaza în casele credincioșilor, ignorând total măsurile de prevenție împotriva noului coronavirus. Este vorba despre preotul Mirel Șpan de la Biserica din cartierul Ștrand.

Potrivit cititorului Ora de Sibiu, preotul ar fi mers în casele oamenilor fără mască de protecție și le-ar fi oferit să pupe crucea. „Vă scriu acest mesaj pentru că mă îngrijorează ce se întâmplă în orașul Sibiu. Din ce am vorbit cu un prieten și cu familia la telefon, pentru că sunt plecat din țară, am aflat ceva care mă îngrijorează. Am aflat că preotul Mirel Șpan s-a dus cu Boboteaza în cartierul Ștrand, fără a purta mască și a oferit credincioșilor crucea să o pupe. Prin asta poate transmite virusul la credincioși. Poate fi o catastrofă monumentală în care unul cu virusul îl va transmite tuturor care vor pupa crucea”, scrie Lucian P. într-un mesaj pe adresa redacției Ora de Sibiu.

Preotul Mirel Șpan: „Care-i problema că nu port mască? Mie nu îmi pune nimeni botniță”

Reporterii Ora de Sibiu au luat legătura cu preotul Mirel Șpan pentru a-l întreba dacă cele spuse de sibian se confirmă și dacă, într-adevăr, a refuzat să poarte masca de protecție în locuințele credincioșilor.

Reacția acestuia a fost cel puțin exagerată. Întrebat dacă cele spuse de sibieni sunt adevărate, preotul Mirel Șpan a confirmat, pe un ton nervos, că nu poartă mască de protecție și nimeni nu îl poate obliga să o facă.

„Care-i problema că nu port mască? Mie nu imi pune nimeni botniță, nici Iohannis, nici nimeni. Nu port. Niri tiripliciul ăla de arab, Arafat, nu îmi spune mie să port mască. Păi ce, eu sunt femeie (n.red.: ca să port mască)? Spuneți-mă și la mitropolit, la cine vreți. Nu mi-e frică nici de Iohannis, nici de unguri, nici de nemți. Vreau să facem un interviu, să mă dai acolo la Ora de Sibiu. Dar tu ești mică, nu poți să mă bagi în interviu cu Iohannis și Arafat. Ei vor să ne pună botniță. Eu sunt bărbat, din munții Apuseni, nu sunt tufă ca el să mă ascund în dosul fustei nevestei”, a spus, nervos, preotul Mirel Șpan.

Preotul a avut o reacție dură, făcând referire la restricțiile impuse de autorități, aducându-l în discuție atât pe președintele Klaus Iohannis, cât și pe șeful DSU, Raed Arafat. Înainte de a încheia apelul brusc, părintele a precizat, prin intermediul unor afirmații cu o conotație sexistă, că el „nu e femeie” ca să poarte mască, că e bărbat „din munții Apuseni” și că nu se va ascunde „în dosul fustei nevestei ca el”, făcând referire la șeful statului.