Patru studente îi învață pe sibieni ce înseamnă bunul simț – „Facem o campanie de conștientizare”

Patru studente de la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu au pornit, pe rețelele de socializare, o campanie de conștientizare. Tinerele vor să îi educe pe sibienii necivilizați, dându-le exemple clare, cu imagini din oraș, care descriu, în unele cazuri, lipsa de civilizație și bun simț a oamenilor.

Maria Fălămaș, Ioana-Denisa Gaboreanu, Tania-Andreea Jugărean și Lorena Manițiu sunt studente la specializarea Business Administration din cadrul Facultății de Științe Economice din Sibiu. Tinerele au început, în urmă cu trei săptămâni, un proiect la facultate și s-au gândit că ideea poate fi continuată și în afara școlii. Astfel au creat o pagină de Facebook, loc în care au dat viață unei campanii de conștietizare.

„Totul a început în urma unui proiect din cadrul facultății, în urmă cu vreo trei săptămâni. A început ca un proiect, am vrut să facem ceva caritabil, apoi noi am ales ceva care să ajute. Am mers pe ideea unei campanii de conștientizare. Așa că, dacă am observat prin oraș gunoaie aruncate în locuri nepotrivite sau mașini parcate pe locuri destinate persoanelor cu handicap ori alte lucruri ce denotă lipsa bunului simț, am fotografiat, iar imaginile au apărut pe pagina noastră de Facebook”, spune Tania Jugărean, una dintre studentele implicate în proiect.

Proiectul se numește EduCom (Educarea Comunității). Fetele spun că schimbarea pleacă de la fiecare dintre noi, așa că este timpul să luăm atitudine.

„Prin această pagină dorim să semnalăm comportamentele greșite de la nivelul comunității noastre. Este deja cunoscut pentru voi faptul că Sibiul este <<orașul bunelor maniere>>, deci haideți să-l păstrăm așa. Ne propunem să învățăm împreună să ne respectăm comunitatea și pe toți cei din ea”, este mesajul studentelor.

Una dintre postările de pe pagina de Facebook EduCom face referire la sistemul de colectare și reciclare selectivă.

De altfel, prin intermediul altei postări, EduCom le arată sibienilor cum „putem face raiul nostru aici pe pâmânt”, dacă aruncăm gunoiul doar acolo unde trebuie.

Dacă vreți să sprijiniți campania studentelor, apreciați pagina de Facebook EduCom.