Restaurantele din Sibiu s-au redeschis – Clienții sceptici, patronii dezamăgiți

Autoritățile sibiene au anunțat că, începând cu data de 2 ianuarie, se reia activitatea în interior în restaurante, cafenele, săli de spectacol, cinematografe și săli de noroc, ca urmare a ratei de incidență scăzute. Decizia privind redeschiderea restaurantelor a fost adoptată, iar acest lucru nu poate fi decât un motiv de bucurie pentru proprietarii de restaurante din Sibiu.

După mai bine de șase luni în care activitatea din domeniul HORECA a fost suspendată, în sfârșit, s-a dat lege pentru reluarea activității restaurantelor și cafenelelor aflate în interiorul unor clădiri, cu respectarea normelor de protecție stabilite de specialiști. Activitatea poate fi reluată în județele unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este între 1,5 şi 3 la 1000 de locuitori. De asemenea, administratorii restaurantelor și cafenelelor, atât a celor de la exterior, cât și a celor de la interior, pot funcționa la capacitate redusă, trebuie să asigure o distanță de minimum 2 metri între mese și să limiteze ocuparea meselor la maximum 6 persoane la o masă.

”În conformitate cu prevederile art.6, alin. (1) din Anexa 3 la H.G. 1065/2020, pentru o perioada de 14 zile activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor

alimentare şi /sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6,00 – 23,00;”, se arată în Hotărârea adoptată de CJSU.

Industria HORECA ”pusă la pământ”

Efectele pandemiei se fac simțite în majoritatea domeniilor. Dar printre cele mai afectate rămâne sectorul HoReCa. Neapucând să-și revină după primul val, pandemia a lovit din nou ramura hotelurilor și a restaurantelor. De patru zile, restaurantele din Sibiu au permisiunea legală pentru a-și redeschide ușile pentru sibieni și pentru a putea funcționa în interior. Deși mulți sibieni erau nerăbdători să poată merge la restaurant, acum nu se mai înghesuie.

”Am fost închiși 71 de zile. Am încercat să lucrăm doar pe livrări în perioada asta dar a fost destul de greu. Costurile sunt destul de mari, iar comenzile nu acopereau cheltuielile necesare. Am lucrat așa pentru că nu am avut încotro, dar am fost tot pe pierdere. Ieri a fost ceva lume, dar nu pot spune că este cerere foarte mare.”, spune administratorul JoyMe Pub din Sibiu.

De asemenea, acesta a mai declarat faptul că angajații încă nu și-au primit banii aferenți șomajului tehnic, fapt ce pune într-o situație dificilă atât angajații, cât și angajatorii.

”Șomajul încă nu a venit, ratele la bancă nu le putem amâna, situația este extrem de dificilă. Foarte multe afaceri dau faliment, se vând, este dezastru. Suntem sectorul cel mai afectat și cel mai marginalizat. Deși aveam dreptul să deschidem de când a scăzut incidența, Prefectul nu a schimbat hotărârea și nu am putut să deschidem înainte de sărbători, iar acest lucru s-a simțit foarte, foarte mult.”, a mai spus administratorul JoyMe Pub din Sibiu.

”Siguranța este pe primul loc”

Chiar dacă situația este extrem de dificilă, proprietarii restaurantelor din Sibiu sunt încrezători și speră că lucrurile vor reveni treptat la normal, doar că este nevoie de responsabilitate din partea tuturor.

”Am deschis și noi de luni, lumea nu se înghesuie foarte tare, dar totuși avem clienți. Acum și perioada este de așa natură. Copiii încă sunt în vacanță, unele persoane sunt plecate prin concedii. Cel mai solicitat este meniul de prânz, oamenii comandă, în special cei care lucrează în birouri, dar ușor-ușor încep să vină oamenii și la restaurant. Noi avem trei saloane, iar capacitatea totală a acestora este de 30 de persoane. Mai sună persoane interesate de evenimente mici, botezuri, cununii, de câte 4, 6 sau 10 persoane. O să ne vaccinam și cu siguranță o să trecem de perioada asta grea. Lumea e dornică să iasă, să aibă contact, sa socializeze, dar, se limitează la ce este posibil.”, a declarat pentru Ora de Sibiu, administratorul Restaurantului Grădina din Sibiu.

”Am deschis de sâmbătă, momentan este bine, am avut ceva clienți. Capacitatea maximă este de aproximativ 40 de persoane, am avut si zile în care s-au ocupat toate mesele disponibile. Sperăm să revenim la normal cât mai repede.”, spune administratorul Terasei Arini din Sibiu.

Deși majoritatea deținătorilor de afaceri în domeniul HORECA s-au grăbit să deschidă cât mai repede, unii sunt mai reticenți față de legile care se modifică de la o zi la alta și au decis să mai aștepte câteva zile.

”Așteptăm până pe săptămâna viitoare, să vedem ce se mai schimbă, că regulile astea se schimbă de la o zi la alta și dacă activăm oamenii din șomaj tehnic, cumpărăm produse și ne închid iar, nu se merită.”, spune administratorul restaurantului Cotton din Sibiu.