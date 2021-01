Soma despre scandalul măririi prețului taxei de salubritate în Sibiu – „Tarifele noastre rămân nemodificate”

Reprezentanții companiei SOMA vin cu lămuriri despre taxa de salubrizare de la Sibiu, care ar urma să se modifice, devenind astfel cea mai mare din România. Aceștia spun că tarifele companiei rămân nemodificate, indiferent de aprobarea sau respingerea noului Regulament de către Consiliul Local al Municipiului Sibiu.

Sibienii care locuiesc singuri vor plăti cea mai mare taxă de salubrizare din țară, dacă Regulamentul supus votului Consiliului Local Sibiu va fi adoptat în forma în care a fost pus în dezbatere publică. Taxa e de trei ori mai mare față de București, Cluj-Napoca sau Iași. Acest regulament supus votului Consiliului Local înseamnă tarif mic pentru familiile mari și tarif uriaș, mărit de cel puțin 3 ori pentru cei care locuiesc singuri sau pentru familiile formate din două persoane. DETALII AICI.

Sibienii au anunțat că vor protesta duminică împotriva noii taxe de salubrizare. Miercuri a avut loc și un protest spontan în Piața Mare în acest sens.

SOMA: „Tarifele noastre rămân neschimbate, indiferent de votul din Consiliul Local”

În urma deciziei de a supune votului acest nou regulament, oamenii s-au arătat revoltați, astfel că SOMA, compania de colectare și transport a deșeurilor din Sibiu, vine cu mai multe lămuriri. Redăm mai jos dreptul la replică al companiei:

„​​Compania SOMA, în calitate de operator delegat al activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în Zona 1 Sibiu, în contextul unor dezbateri intense pe diferite canale media cu privire la propunerea de Regulament de Taxă de salubrizare lansată în consultare publică de Primăria mun. Sibiu, pentru evitarea oricăror confuzii și pentru transparența acestui proces, dorește să aducă următoarele precizări:

– Compania SOMA a fost desemnată câștigătoare in urma unui proces de achiziție publica in anul 2016, pentru a desfășuraactivitatea de colectare a deșeurilor municipale de pe raza municipiului Sibiu și a altor 21 de localități din proximitate. Toate documentațiile de la momentul licitației si pana in prezent au fost si sunt elaborate de autoritățile locale in funcție de necesitățile si condițiile legislative in vigoare. Inclusiv regulamentele de salubrizare in vigoare de la acea data și până în prezent au fost redactate de autoritățile locale și nu au servit în niciun fel companiei noastre, ele fiind exclusiv un temei administrativ pentru taxarea utilizatorilor beneficiari ai serviciilor de salubrizare.

– Ulterior acestei proceduri de licitație publică, s-a încheiatcontractul de concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor municipale cu entitatea care monitorizează gestionarea deșeurilor în Zona 1 Sibiu, anume Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECO Sibiu, care este constituita din unitățile administrativ teritoriale membre. Conform contractului, tarifele noastre sunt exprimate în lei/tonă si cantitatea transportata este facturata fiecărei unități administrativ teritoriale, la sfârșitul fiecărei luni.

– Compania SOMA nu are în atribuții și nici nu are competențe conferite de lege în redactarea și modificarea Regulamentelor care prevăd instituirea taxelor de salubrizare si nu poate solicita majorarea sau diminuarea taxelor. În temeiul Legii Salubrizării nr. 101/2006 si a Legii 51/2006, competența exclusivă a emiterii si a aprobării Regulamentului de taxa de salubrizare revine consiliilor locale.

– Taxele locale percepute de autorități de la utilizatorii serviciului sunt menite a acoperi atât serviciile de colectare și transport, cât și serviciile de tratare/sortare și de eliminare a deșeurilor, precum și instrumentele economice percepute de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) prin OUG 196/2005, anume contribuția le Economia Circulară, în cuantum de 80 lei/tona de deșeuri reziduale depozitată.

– Oricare ar fi cuantumul taxelor si oricum ar fi modul de stabilire al acestora de către Autoritățile Publice Locale, tarifele noastre rămân nemodificate indiferent de aprobarea sau respingerea noului Regulament de către Consiliul Local al Municipiului Sibiu.

Prin urmare, dorim să ne delimităm de polemica recent apărută în spațiul public, SOMA nefiind parte a acestui proces. Mai mult, intenționăm să nu ne lăsăm implicați în acest proces de dezbatere, lăsând spațiul la dispoziția celor in drept: autoritățile locale si cetățenii.

Rugăm, totodată, publicul activ implicat în dezbateri si mass media să se informeze temeinic sau să ne contacteze pentru un punct de vedere, anterior lansării unor acuzații la adresa societățiiSOMA legate de eventuale beneficii care ne-ar fi conferite de noul Regulament.

În final, dorim să facem public faptul că SOMA nu are afinități partinice, nu este și nu a fost implicată în campanii electorale, indiferent de nivelul lor, singura noastră preocupare fiind cea a unor servicii de calitate în beneficiul public.

Întotdeauna ne-am arătat deschiderea în a comunica și acționa ori de câte ori a fost cazul în relația cu cetățenii și asigurăm pe toți sibienii că în ultimii 4 ani, toate cele peste 11 milioane de colectări ale recipientelor de deșeuri puse la dispoziție au fost efectuate cu toată bună-credința, în deplin acord cu legea și cu contractul de delegare, cu respect pentru mediu și pentru cei pe care îi servim zilnic cu dăruire”, spune Ionuț Rusu, director SOMA.