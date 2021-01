Principalele cauze ale incendiilor la case: cosuri de fum neconforme sau necuratate!

Conform statisticilor cele mai multe incendii anual, in medie, sunt cauzate de cosurile de fum necuratate, neverificate inainte de sezon, de constructii improvizate – provocand in unele situatii autoaprinderea cosului de fum sau riscul intoxicarii cu monoxid de carbon, din cauza faptului ca fumul nu poate fi evacuat.

Astfel, zilinic sunt afectate 12 locuinte de incendii, din care, in medie, 5 se produc in mansarda/pod, si 3 in bucatarie – iar la 12 incendii se inregistreaza o victima.

Conform Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, din nefericire, anual, in medie 40 de copii sub 6 ani sunt expusi incendiilor si efectelor lor, din lipsa neglijentei parintilor, fara a avea sansa sa se salveze. Iar 27% din victime sunt persoane cu varsta peste 70 ani.

Statistica incendiilor pe ultimii ani

In Romania, in ultimii 5 ani, au avut loc aproximativ 50.000 mii de incendii la locuinte si gospodarii cetatenesti, ce reprezinta in medie, circa doua treimi din numarul total de incendii care au avut loc pe teritoriul tarii.

Cele mai frecvente cauze de incendii in locuinte

In sezonul rece, creste numarul incendiilor la locuinte si gospodarii, avand urmari cu pagube materiale si efecte majore, iar in unele situatii flacarile ia si vieti omenesti. Iar principala cauza este neglijenta oamenilor fata de masurile pe care ar trebui sa le ia, evitand astfel tragediile acestea.

Cele mai frecvente cauze al incendiilor sunt:

Montarea cosurilor de fum neconforme, defecte sau fara un specialist

Utilizarea de surse de incalzire defecta, montate necorspunazator sau improvizat

Suprasolicitarea instalatiilor de incalzire si sistemelor

Unde au loc cele mai dese incendii?

Izbuncnirea incediilor are loc cel mai adesea la casa din lipsa verificarii, a curatirii cosului sau a mentenantei, regulat si de catre o echipa specializata. Iar urmarile sunt devastatoare, producand victme umane, distrugeri materiale mari si uneori ireparabile, dar si moarte!

Aceste statisticii pot fi observate pe spatii, mai exact locul unde se produc majoritatea incendiilor. Iar pe primul loc se afla: podul, mansarda, acoperisul – fiind locurile unde sunt si cele mai multe nereguli, cu privire la constructie, izolare sau racordarea surselor la cosul de fum.

Cos de fum necuratat sau defect – cauza cea mai des intalnita a izbucnirii incendiului in locuinte

Pentru o buna functionare la seminee pefoc sau a sobei tale, curatarea canalului de evacuare al cosului de fum este esentiala, dar totodata eficienta si randamentul sunt conditionate de intretinerea si curatarea canalului de evacuare.

Pentru realizarii curatarii mecanice este nevoie de scule si echipamente speciale folosite pentru indepartarea depunerilor de funingine si gurdon din interiorul cosului. Atentie – depunerea funiginei si gurdonului pe peretii cosului de fum este extrem de periculoasa, si poate provoca: autoaprinderea, blocarea cosului de fum, reducerea eficentei termice pentru semineu si chiar incediu, dar si alte situatii neplacute ce ne pot pune viata in pericol.

Curatarea mecanica este oblogatorie pentru semineu, soba sau centrala pe lemne, dupa cum prevede legea in vigoare.

De asemenea, indiferent ca se alege sa se curete cosul de fum cu naftalina, coji de cartofi, sare sau diverse pliculete cu solutii chimice, nu trebuie exclusa vizita unui cosar profesionist ce va efectua un control de specialitate, atat la semineu borsa/ soba pe lemne, cat si la cosul de fum.

Cos de fum neconform – ce inseamna?

Cum sa oferim protectie si siguranța caminului nostru?

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Cpt. Dumitru Croitoru” al judetului Sibiu pune la dispozitia cetatentilor urmatoarele de prevenire specifice sezonului rece:

Personal specializat pentru curatarea cosului de fum, utilizate fara fisuri sau improvizatii, protejate fata de materialele ce se pot aprinde usor, ex: combustibili.

Renuntarea la improvizatii la instalatiile electrice, ce sunt utilizate atat in interiorul caminului, cat si la exterior la nivelul anexelor sau in exteriorul constructiilor.

Folosirea de sobe sau semineuri cu sau fara acumulare de caldura in siguranta, fara improvizatii, protejate de materialele ce se pot aprinde usor, fara a expune materiale textile pe acestea

Afumatorile folosite frecvent, in mod traditional, amplasarea lor este obligatorie sa fie la o distanta de siguranta fata de locuinta, utilizate la capacitatea prevazuta sub supraveghere permanenta, fara a suprasolicita!

Nu utilizati aparate electrice cu improvizatii si defecte

Cosuri de fum ieftine si neconforme, care nu respecta legislatii de constructii.

Cosurile de fum trebuie izolate termic fata de elementele combustibile ale acoperisului, precum: grinzi, astereala, etc.)

Reviziile, lucrarile de intretinere, reparatii la instalatii si aparatele electrice sunt efectuate numai de catre personal specializat.

Sigurantele electrice arse se inlocuiesc doar cu altele calibrate, avand aceleasi caracteristici tehnice.

Aparatele electrice sub tensiune necesita supraveghere permanenta, si nu se lasa la indemana copiilor;

Montajul cosului de fum fie inox sau ceramic, trebuie realizata numai de personal specializat.

In final, va sfatuim sa curatati cosul de fum de cel putin doua ori pe an (la inceputul si sfarsitul sezonului rece) pentru a evita autoaprinderea. De retinut ca daca sursa prin care se realizeaza incalzirea casei tale, foloseste combustibil solid este necesar sa curatati cosul de fum in sezonul rece la fiecare 3 luni. Un cos de fum de inox, ceramic, caramida sau orice alt material – verificarea si curatarea lui inseamna siguranta si liniste pentru familia si locuinta ta!

Daca vrei sa afli mai multe poti apela cu incredere la Pefoc.ro, ce ofera servicii in constructie, curatare cosuri de fum, mentenanta – iInformeza-te si ia toate masurile de protectie, prevenire, pentru a elimina cauzele incendiilor si a efectelor acestora.

In video-ul de mai jos, iti prezentam cateva secvente si marturia unui proprietar de cabana in care a avut loc un incediu, avand ca si cauze cele mai sus mentionate, reportaj efectuat de cea mai mare firma de seminee din Romania: