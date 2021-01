Se fac înscrieri pentru Cupa Consulatului Austriei la schi – Atenție la termenul limită

Cupa de schi a Consulatului Austriei a ajuns la ediția a X-a. Competiția va avea loc pe Pârtia B a domeniului Arena Platoș, iar înscrierile se apropie de final.

Scopul acestei competiții este de a promova practicarea schiului – sport național austriac – în județele din circumscripţia Consulatului Republicii Austria la Sibiu – Sibiu, Alba, Brașov, Mureș, Harghita, Covasna și nu numai.

“CUPA DE SKI A CONSULATULUI AUSTRIEI LA SIBIU-LIQUI MOLY” este o competiție pentru amatori, însă sunt asteptați să se înscrie și să participe toți iubitorii acestui sport de iarnă.

Înscrierea în competiţie este liberă fără taxe de participare.

Mai multe detalii despre Regulament, înscrieri, condiții de participare, program și detalii legate de desfășurarea competiției, pot fi gasite accesând site-ul www.cupadeski.ro

Termenul limită de înscriere este duminica , 24 ianuarie 2021.

Înscrieri la: inscrieri@cupadeski.ro sau Fax: (+40) 269 253 493

IMPORTANT! Competiția se va organiza în conformitate cu normele și regulamentele specifice ramurii de sport, adaptate de structurile sportive la situația creată de epidemia noului coronavirus SARS-CoV-2 COVID-19, cu condiția ca acestea să nu vină în contradicție cu normele legale în vigoare. Se vor respecta regulile generale de protecție sanitară împotriva răspândirii noului coronavirus. Competiția se va desfășura cu avizul DSP Sibiu!

Organizatorul isi rezerva dreptul de a amâna sau anula competitia in orice moment, inainte de desfasurare din cauza conditiilor meteo, a stratului de zapada necorespunzator sau alte motive care impiedica desfasurarea acesteia in conditii optime, în cazul în care aceasta nu se va putea desfășura din cauza pericolului de infectare cu noul coronavirus SARS-CoV-2 COVID-19, a eventualelor stări de carantină/urgență impuse în zona ariei de desfășurare a competiției la momentul respectiv. Competitia poate fi anulata si in dimineata concursului, in cazul in care arbitrii decid ca nu sunt conditii optime de a desfasura o competitie de ski alpin.

Consulatul Austriei la Sibiu, prin Consulul Onorific Andreas Huber, pe lângă participarea sa activă la viaţa economică, se implică şi în viaţa socială şi culturală a judeţului Sibiu, acest eveniment fiind o invitaţie pentru toţi cei ce iubesc sporturile de iarnă şi competiţia.