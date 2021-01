Adi Bibu explică de ce pleacă de la Sala Transilvania – ”E o propunere care mă onorează”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Adrian Bibu, managerul Sălii Transilvania, a preluat funcția de administrator al județului, după ce Florin Neag, cel care a ocupat funcția, a fost numit interimar la conducerea Spitalului Județean Sibiu. Adrian Bibu a acceptat propunerea venită din partea președintelui Consiliului Județean, Daniela Cîmpean, deși avea planuri mari pentru Sala Transilvania.

Adrian Bibu ocupă funcția de administrator al județului pe o perioadă de 6 luni, atât cât este maximul admis de lege pentru interimat. El spune că a acceptat propunerea și pentru că Sala Transilvania se va afla în subordinea sa, și astfel va ”supraveghea” proiectele începute de el.

”Dacă am plecat eu de acolo nu înseamnă că proiectele nu merg mai departe. Acestea sunt valabile, chiar azi am avut o întâlnire cu juristul care va conduce sala și am vorbit despre licitația ce urmează pentru parcarea din spatele clădirii…Voi urmări proiectele, mai ales că Sala Transilvania este în subordinea administratorului public. Eu doar m-am suspendat de la Sala Transilvania, sunt interimar la CJ. Mă pot întoarce acolo oricând”, a spus Adrian Bibu.

Acesta spune că a acceptat numirea făcută de Daniela Cîmpean, președintele Consiliului Județean Sibiu. ”Este o onoare faptul că s-a gândit la mine. Doamna președinte m-a solicitat și este o onoare să vin aici și să muncim”, spune Adrian Bibu.