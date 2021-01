Dabo Doner a ajuns la Londra – Restaurant lângă stadionul Wembley

⇓ Ascultă știrea ⇓

Franciza DAbo Doner, detinuta de sibianul Dan Pastiu, continua planurile de expansiune la nivel international si deschide primul restaurant romanesc de fast-food din Londra. Acesta este amplasat chiar langa stadionul Wembley.

Dupa mai bine de 50 de unitati deschise in peste 30 de orase din Romania si doua restaurante inaugurate in Ungaria, DAbo Doner taie panglica celui de-al treilea restaurant de peste hotare: DAbo Doner UK. Initiativa de a deschide un restaurant DAbo in Londra a venit chiar de la unul dintre francizatii din reteaua DAbo, care a dus ideea mai departe in parteneriat cu alti oameni de afaceri romani din Anglia.

“Realist vorbind, este dificil de pronosticat evolutia unei afaceri pe o piata total noua si intr-un context care vine cu restrictii majore, asa cum este cazul in Londra, insa suntem siguri ca un concept solid de business ne va conduce catre succes. Asta inseamna ca trebuie sa nu facem rabat de la calitatea produselor si serviciilor pe care le oferim, sa ne inarmam cu rabdare si sa mai scoatem bani din buzunare pentru a sustine afacerea, cel putin o perioada. Indiferent cat de anevoios va fi drumul, noi suntem increzatori si deja cautam spatiu pentru al doilea restaurant, a carui amenajare sa o incepem in luna martie. Avem incredere in business, iar daca vom reusi pe o piata total noua, intr-o perioada atat de dificila, pentru noi va fi un mare succes si o noua confirmare ca suntem pe calea cea buna”, explica Ovidiu Pop, francizat DAbo Doner.