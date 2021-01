Cîmpean după ce l-a pus pe Bibu administratorul județului – „Poate lipsi de la Sala Transilvania”

⇓ Ascultă știrea ⇓

De la începutul săptămânii, trei șefi ai instituțiilor aflate în subordinea Consiliului Județean Sibiu s-au schimbat. Nu au venit persoane din afară, ci șefii au făcut rocadă. Florin Neag, fostul administrator public al județului a fost numit la conducerea Spitalului Județean, postul lui a fost ocupat de Adrian Bibu, iar locul acestuia la conducerea Sălii Transilvania a fost ocupat de juristul de acolo. Toate funcțiile sunt interimare, pe o perioadă de maxim 6 luni.

Florin Neag a fost numit manager interimar la Spitalul Județean după ce timp de două luni instituția a avut conducere militară, în persoana colonelului Constantin Vlase. Acesta și-a încheiat misiunea, iar administratorul public al județului Sibiu, florin Neag, a fost numit pe post. ”Pentru a numi pe cineva interimar pe acest post era nevoie să fie personal contractual, să nu fie funcționar public. Ori am avut de ales între administratorul județului sau cineva de la Serviciul Administrativ. L-am ales pe domnul Neag pentru că a avut în subordine Spitalul Județean, are experiență managerială, are cunoștințele și studiile necesare pentru un astfel de post, este cea mai bună alegere. A avut câteva zile de tranziție cu domnul Vlase, a preluat funcția, iar de acum o să se ocupe de managementul Spitalului”, spune Daniela Cîmpean, președintele Consiliului Județean Sibiu.

Aceasta a explicat de ce crede că o persoană care să nu provină din mediul medical este mai potrivită pentru o astfel de funcție. ”Prefer ca spitalele să nu aibă ca manager un medic, deși se crede că aceste persoane cunosc sistemul. Managerul trebuie să gestioneze veniturile, cheltuielile, banii proveniți de la casă. Este vorba strict despre management financiar. directorul medical în schimb sau cel de îngrijire, da, trebuie să fie un cadru medical, pentru că aici vorbim despre actul medical în sine și atunci este absolut firesc să se ocupe un medic, o persoană care știe cum trebuie gestionate lucrurile din punct de vedere medical”, spune Daniela Cîmpean.

Adrian Bibu, a treia funcție

Funcția de administrator public al județului Sibiu a fost ocupată de Adrian Bibu, fostul candidat la primăria Sibiu, actual consilier local și manager suspendat de la conducerea Sălii Transilvania. Deși poate părea că se caută cu ardoare o funcție pentru Adrian Bibu, Daniela Cîmpean exclude acest lucru. ”Adrian Bibu, dacă dorește, poate să își găsească singur o funcție și nu neapărat la stat. Este un om capabil, care acolo unde a fost a depus toate eforturile pentru a face treabă bună, și a reușit. Atunci când l-am propus pentru funcția de administrator al județului am avut în vedere aceste lucruri, faptul că este un om dedicat, un fost sportiv care are o disciplină sportivă pe care o folosește și în munca pe care o depune. La Sala Transilvania a reușit lucruri bune, a construit o echipă frumoasă, care poate merge mai departe și dacă nu e el acolo. Și acesta a fost un motiv pentru care l-am ales pe dânsul. Este o persoană care îmi poate acorda sprijinul de care am nevoie pentru a administra județul, și cu siguranță că va performa și aici. Este un plus pentru echipa de la CJ”, spune Daniela Cîmpean.

Adrian Bibu va rămâne în continuare consilier local, cele două funcții nefiind incompatibile. Locul său la conducerea sălii Transilvania a fost luat de juristul instituției.

Toate cele trei funcții pentru care s-a făcut rocada- manager al Spitalului Județean Sibiu administrator al județului și manager al Sălii Transilvania- au fost ocupate interimar, pe o perioadă de maxim 6 luni sau până la organizarea unui concurs pe funcții.