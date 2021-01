Dezbaterea pentru taxa de salubrizare la Sibiu, moderată de Lucian Mândruță – Cum se pot înscrie sibienii

⇓ Ascultă știrea ⇓

Dezbaterea publică privind taxa de salubrizare de la Sibiu are loc online și va fi moderată de jurnalistul Lucian Mândruță. Sibienii se pot înscrie pentru a lua parte la discuții.

„Regulamentul de instituire și administrare a taxei speciale în Municipiul Sibiu a fost postat de către primăria Municipiului Sibiu și se află încă în faza de dezbatere publică, tocmai pentru a oferi cetățenilor posibilitatea de a participa activ la viața comunității și de a fi implicați în actul decizional. Ne dorim un dialog transparent, deschis și o colaborare eficientă cu cetățenii pentru obținere unui consens social, în urma căruia să oferim cetățenilor comunității un serviciu public util și eficient Pentru Cetățeni, Pentru Sibiu, Pentru Mediu”, se arată în descrierea evenimentului pe Facebook.

Dezbaterea publică are loc online, joi, 14.01.2021, începând cu ora 19.00. Moderatorul evenimentului va fi Lucian Mândruță. Participanții la discuție sunt Marian Popa, director al Serviciului Public de Management Salubrizare și Protecția Mediului din cadrul Primăriei Sibiu, Claudia Iordănescu, directorul executiv ADI ECO Sibiu și Ciprian Simulescu, directorul tehnic ADI ECO Sibiu.

Până la data de 13.01.2021, ora 14.00, sibienii mai pot transmite, în scris, propunerile pentru modificarea regulamentului supus dezbaterii publice. Propunerile pot fi trimise pe adresele de e-mail: office@adiecosibiu.ro și management.salubrizare@sibiu.ro.

Sibienii pot lua parte la discuții

Sibienii sunt invitați să ia parte la dezbaterea ce se va desfășura online prin intermediul Microsoft Teams Meeting.

Aici este link-ul de înscriere

Conectarea se face accesând link-ul de mai sus. Pașii pentru conectare, în funcție de device-ul pe care îl utilizați:

1. Telefon: se descarca aplicatia Microsoft Teams. Nu se creeaza cont, trebuie doar sa fie instalata aplicatia. La accesarea link-ului din partea de jos a mailului apare o fereastra pentru deschiderea link-ului, se selecteaza Microsoft Teams, iar in urmatorul ecran se merge pe „Join as guest” – alaturare ca invitat. Dupa deschiderea aplicatiei este indicat sa inchideti microfonul si sa-l porniti doar daca este cazul.

2. Tabletă: se descarca aplicatia Microsoft Teams. Nu se creeaza cont! trebuie doar sa fie instalata aplicatia. La accesarea link-ului din partea de jos a mailului apare o fereastra pentru deschiderea link-ului, se selecteaza Microsoft Teams iar in urmatorul ecran se merge pe „Join as guest” – alaturare ca invitat. (La unele tablete e necesar rotirea tabletei din mod landscape in portrait pentru accesarea butonului de logare) Dupa deschiderea aplicatiei este indicat sa inchideti microfonul si sa-l porniti doar daca este cazul.

3. Laptop sau calculator: La accesarea link-ului din partea de jos a mailului apare o fereastra pentru deschiderea link-ului, se selecteaza „Join on web instead” – daca selectati „Download the Windows app” cand se deschide aplicatia se selecteaza „Join as guest” – alaturare ca invitat. Dupa deschiderea aplicatiei este indicat sa inchideti microfonul si sa-l porniti doar daca este cazul.

La conectare trebuie să vă treceți numele real. Această videoconferință ar putea fi înregistrată. Prin alăturarea la videoconferință sunteți de acord cu aceste condiții. Pentru a vă înscrie pentru a lua cuvântul accesați semnul în formă de mână.