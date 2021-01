Cisnădia taxează gunoiul retroactiv și aplică sistemul pe gospodărie – Primarul Huja : ”Trebuie să ne recuperăm gaura”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Locuitorii din Cisnădie au fost informați zilele trecute că trebuie să plătească retroactiv o mărire a taxei pentru salubritate. Majorarea se aplică pentru cele 12 luni ale anului trecut. În plus, și la Cisnădie, începând din acest an, se modifică sistemul de calcul, taxele fiind stabilite pe gospodărie și nu pe numărul de persoane care locuiesc la o adresă.

Cisnădie este unul dintre orașele care face parte din Asociația ADI ECO, astfel că și aici, începând din acest an, s-a modificat modalitatea de percepere a taxei de salubritate. Taxa nu se mai aplică la numărul de persoane declarate a locui la o adresă, ci pe gospodărie. Adică, 28 de lei pe an. La fel ca în cazul Sibiului, avantajați sunt cei care fac parte din familii mari. ”Taxa va fi de 28 de lei pe gospodărie. Este un sistem de calcul aplicat în toată Europa. Într-un fel sunt dezavantajați cei singuri, dar în același timp e și echitabil, cel puțin pentru administrație. Și asta pentru că, de exemplu, în Cartierul Arhitecților, un bloc avea declarați 21 de locatari, dar în realitate erau 30. Așa că diferența cine o suportă? Și e doar un exemplu”, spune primarul din Cisnădie, Gheorghe Huja.

Acesta a explicat și de ce locuitorii din Cisnădie vor plăti retroactiv 5,31 de lei de persoană. ”Noi avem un contract cu Soma pe o anumită cantitate de gunoi. Anul trecut am stabilit taxele, pe persoană, în funcție de acest lucru. La finalul anului s-a constatat că gunoiul aruncat din Cisnădie, la groapa din Cristian, a fost cu 30% mai mult decât era prevăzut în contract. Asta înseamnă o diferență de plată către Soma de 12.000 de lei aproximativ. Din bugetul local nu se poate acoperi cheltuiala, nu avem voie, așa că de undeva trebuie să acoperim gaura. Am calculat, iar asta e diferența de plată pe persoană. Am eșalonat-o pe anul acesta, nu cred că 5 lei lunar e o avere. Trebuie să plătim, nu ne putem permite să nu se mai ridice gunoiul și să ajungem ca în sectorul 1 din București”, spune Gheorgh Huja.