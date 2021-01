Finanțarea centrelor de vaccinare în aer – Câțu: Trebuie clarificat clar mecanismul de plată

⇓ Ascultă știrea ⇓

Premierul Florin Cîțu spune despre finanțarea centrelor de vaccinare că încă trebuie clarificat clar mecanismul de plată: „Hemoragia banului public ineficientă nu se oprește la companiile de stat, mergem cu reforma peste tot”.

Întrebat ce se întâmplă cu ordonanța de urgență privind finanțarea centrelor de vaccinare și de ce nu a fost dată miercuri, premierul a răspuns: „Ordonanța este în procedură de avizare și sper să fie gata până vineri. Trebuie clarificat clar mecanismul de plată. Cred că mergem într-o direcție prin Ministerul Sănătății, cu decontare de la bugetul de stat, dar vreau să fiu foarte atent la criterii pentru că au fost situații în trecut când nota de plată a fost supraevaluată”.

Florin Cîțu a adăugat că vrea să se asigure că sunt foarte clare criterii prin care se definesc cheltuielile care pot fi decontate.

„Ne uităm la o soluție de a deconta aceste cheltuieli și din fondurile europene, dar în acest moment folosim ceea ce știm, ce am folosit în și 2020, decontare prin Ministerul Sănătății”, a adpugat Cîțu.

Întrebat, de asemenea, dacă nu e prea târziu, având în vedere că pe 15 ianuarie începe a doua parte a campaniei de vaccinare, premierul a spus că nu: „Săptămâna viitoare o să am o discuție cu Asociația Consiliilor Județene, cu Asociația orașelor și vom discuta despre bugetul pentru 2021. Nu este aceasta cea mai mare cheltuială a bugetului”.

Premierul a arătat că reforma pe care a anunțat-o în companiile de stat nu se oprește la companiile de stat: „Hemoragia banului public ineficientă nu se oprește la companiile de stat, mergem cu reforma peste tot. Banul care vine de la buget în acest an și în viitor trebuie să meargă în locurile unde poate fi folosit cel mai bine”.

Cîțu a spus că va avea o discuție transparentă, dar „onestă” cu autoritățile.

„Nu avem buget pe 2021. Când vom avea bugetul, toată lumea va știi exact sumele și cum vor fi alocate”, a conchis Cîțu.

Recent, preşedintele Asociaţiei Municipiilor din România, Emil Boc, s-a declarat nemulţumit de Ordonanța care prevede că administraţiile locale trebuie să înfiinţeze şi să doteze centrele de vaccinare anti-Covid-19, fără ca ordonanța să prevadă şi sursa de bani.