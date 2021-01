Schimbări de directori la mai multe licee și școli – Nume noi la „Goga” și un liceu important din Mediaș

⇓ Ascultă știrea ⇓

Noul an a venit cu schimbări și în sistemul de învățământ sibian. Termenul de valabilitate al contractelor de management pentru funcțiile de director și director adjunct, obținute prin concurs, în 2016, a expirat. Astfel că, în prima lună din 2021 s-au eliberat 94 de funcții de director și 17 funcții de director adjunct

Dintre posturile devenite vacante, 91 de cadre didactice au depus scrisori de intenție pentru a rămâne pe funcția de director și 16 cadre didactice pentru a rămâne pe funcția de director adjunct. Acestea își vor continua mandatul până la organizarea unui nou concurs de ocupare a funcțiilor de director sau director adjunct, dar nu mai târziu de 31 august 2021.

Trei instituții de învățământ din județul Sibiu au director nou

Odată cu expirarea mandatului, trei cadre didactice din Sibiu care ocupau funcția de director, și unul de pe funcția de director adjunct au decis să predea ștafeta. Este vorba despre directorul și directorul adjunct de la Colegiul Național ”Octavian Goga” Sibiu, dar și directorul Colegiului Tehnic ”Mediensis” din Mediaș și al Școlii Gimnaziale din Hoghilag.

Andra Ticher – noul director de la ”Goga”

La conducerea Colegiului Național ”Octavian Goga” a venit prof. Andra Ticher, întrucât fostul director al Colegiului, prof. Laura Dumitru, nu și-a mai depus scrisoarea de intenție pentru prelungirea mandatului. Proaspătul director spune că principalul său obiectiv este să alieze cei mai importanți factori care influențează sistemul educațional, pentru a crea împreună cele mai bune condiții pentru elevi.

”Cred cu tărie în dialog și în parteneriat, condițiile esențiale ale unei relații corecte, eficiente, performante pe termen lung. Educația face parte și ea din evoluția unei societăți, prin urmare implică o asemenea abordare. Îmi doresc să aduc la aceeași masă toți factorii importanți din această ecuație socială, pentru a lucra în aceeași direcție: binele copiilor. Părinți, dascăli, consilieri școlari, comunitatea, instituțiile de specialitate, cu toții trebuie să facem front comun, pentru că trebuie să fim polul de stabilitate al generației viitoare, care să aibă în noi un model de urmat. E momentul să fim împreună, să demonstrăm că Sibiul este o comunitate care are la bază valori solide și inalienabile.”, a declarat pentru Ora de Sibiu, noul director al Colegiului Național ”Octavian Goga”, Andra Ticher.

Schimbare de cârmă și la Colegiul Tehnic ”Mediensis” din Mediaș

Directorul Colegiului Tehnic ”Mediensis” din Mediaș spune motivele pentru care a decis să nu-și manifeste intenția de a prelungi mandatul sunt personale și gândite de mult timp.

”Am 31 de ani de directorat, anii aceștia s-au pus amprenta. M-am gândit că este cazul să mă retrag. Oricum aveam de gând sa finalizez acest an școlar și să o las în locul meu pe doamna director adjunct. Am rămas și predau la catedră. Așa cum am planificat această acțiune, încă de la începutul anului școlar am încercat să aranjez totul în așa fel ca în momentul în care mă retrag și vin la catedră, să nu încurc pe nimeni, nu a fost nevoie de nicio modificare de orar. Este strict decizia mea personală și consider că este una corectă, la un moment dat trebuie să știi și să te retragi.”, spune fostul director al Colegiului Tehnic ”Mediensis”, Tănase Corina.

După mai bine de treizeci de ani de directorat, Corina Tănase a predat conducerea Colegiului unei persoane demne de încredere, si anume – directorul adjunct al instituției, Bocioancă Cristina. Proaspătul director a preluat cu entuziasm frâiele și are obiective mărețe pentru următoarea perioadă.

”Am lucrat mereu împreună și am format o echipă cu doamna Tănase, iar obiectivele pe care le am sunt pe aceeași direcție. Printre cele mai importante, este creșterea numărului de elevi și a calității pregătirii lor. Vrem să asigurăm pregătire teoretică și practică la cel mai înalt nivel. Școala e cu profil tehnic, avem multe ore de specialitate, atât teoretice, cât și practice, care acum, din păcate, sunt imposibil de susținut. Nu poți face pregătire practică online. De asemenea, dorim să avem cât mai mulți elevi care să promoveze examenul de Bacalaureat și să intre la o facultate. Un alt obiectiv important este și reducerea absenteismului și a abandonului școlar, ne dorim să creștem retenția elevilor în școli. Sperăm să putem realiza tot ce ne-am propus, important este să fim cu toții sănătoși și să trecem cu bine de această perioadă”, a declarat pentru Ora de Sibiu noul director al Colegiului Tehnic ”Mediensis”, Bocioancă Cristina.

Conducere nouă și Școala Gimnazială din Hoghilag

Fostul director, Olimpiu Oneț, spune că în 17 ani de directorat s-au adunat mai multe, dar și contextul epidemiologic în care ne aflăm a influențat decizia de a se retrage de la conducere, întrucât situația e mult mai dificilă acum și implică mai multe responsabilități.

” Situația pandemică implică un efort foarte mare. În cei 17 ani în care am fost director s-au adunat foarte multe. Am decis că este timpul să mă retrag. Am revenit la catedră și predau la Școala numărul 2 și Școala numărul 7 din Mediaș”, spune Olimpiu Oneț.

Holom Dorin este noul director al Școlii Gimnaziale din Hoghilag. Profesorul de educație fizică și sport spune că are mai multe idei de pus în practică și că unul din obiectivele vizate este realizarea a cât mai multe activități sportive, în măsura în care sunt permise.

”Am preluat conducerea școlii din data de 9 ianuarie. În primul rând, pentru a face ceva, trebuie să îți dorești să o faci. Am niște idei pe care vreau să le pun în practică. În primul rând, vreau să reducem abandonul școlar, să reușim și să obținem cât mai multe rezultate bune, să avem cât mai mulți elevi cu note peste 5 la Evaluarea Națională. De asemenea, mi-aș dori să organizăm cât mai multe activități sportive, deocamdată in condiții destul de dificile. ”, a spus pentru Ora de Sibiu, Dorin Holom.