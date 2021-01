Vaccinarea la Sibiu – Primăria a găsit o soluție de avarie până se hotărăște Guvernul – Centre amenajate la Redal

⇓ Ascultă știrea ⇓

Etapa a doua de vaccinare va începe în data de 15 ianuarie, când se deschid listele pentru înscrieri. Vaccinarea efectivă va începe și la Sibiu în data de 17 ianuarie. Sibienii au la dispoziție momentan șapte centre de vaccinare în municipiu. Primăria va pune la dispoziție câteva locații, dar niciuna dintre acestea nu este deocamdată dotată cu cele necesare. Până când se adună ofertele de preț și se încheie achizițiile, sibienii se vor vaccina într-un centru ce va fi amenajat tot cu sprijinul Primăriei la ”Redal” sau în cele trei spitale- Județean, Militar și CFR.

Cele trei centre de vaccinare anti covid din cadrul spitalelor din Sibiu au fost deschise încă din 31 decembrie 2021, când a început campania în județ. Chiar dacă până acum au beneficiat de ele cadrele medicale, vor rămâne deschise, iar aici se vor putea vaccina sibienii care au acces în a doua etapă a campaniei.

Pe lângă aceste centre, Primăria Sibiu pune la dispoziție locații pentru amenajarea centrelor de vaccinare. În sarcina instituției intră dotarea acestor centre cu logistica necesară desfășurării vaccinării. Doar că, deși primul sibian vaccinat în etapa a doua va fi în data de 17 ianuarie, acest lucru nu se va întâmpla într-un centru al municipalității. Și asta pentru că până în acest moment niciunul nu este amenajat. Acum se cer oferte de prețuri, după care urmează achiziția. Tot acest proces poate dura, dar, spun reprezentanții Primăriei ”sperăm să se finalizeze cât mai curând posibil”.

Legat de cheltuielile pe care Primăriile trebuie să le facă cu dotările acestor centre, edilii speră să recupereze banii de la guvern, pentru că, mai ales în cazul orașelor mari, sumele care pleacă din bugetul local sunt semnificative.

„Actul normativ privind acoperirea cheltuielilor cu organizarea, dotarea centrelor de vaccinare și plata personalului medico-sanitar care le va deservi nu a fost emis încă, dar în varianta supusă inițial dezbaterii publice era specificat că finanțarea va fi asigurată din bugetele locale. Vorbim de sume importante și din acest motiv m-am alăturat colegilor mei primari din Asociația Municipiilor din România în solicitarea către Guvern de a aloca și fondurile necesare acestor operațiuni, conform Codului Administrativ potrivit căruia descentralizarea competențelor trebuie realizată împreună cu alocarea resurselor financiare aferente.

Întârzieri din cauza Guvernului – Soluția ’’de avarie’’: centre în spații private

Municipalitatea explică și de ce nu sunt amenajate deja centre de vaccinare. Guvernul este cel care trebuie să reglementeze lucrurile printr-o ordonanță care să spună clar cum trebuie dotate centrele de vaccinare și procedurile aferente, care deocamdată nu a fost dată. În aceste condiții Primăria Sibiu a decis să nu bată pasul pe loc și a început demersuri pentru amenajarea unor prime centre în spații private, iar cei de la Redal au acceptat propunerea făcută. ’’Nu am stat să așteptăm să vină ordonanța de la Guvern. Și pentru amenajarea centrelor de la privat, am încheiat noi cei de la primărie contractul, ca să nu ocupăm sălile de sport din atâtea școli. Am asigurat ce am putut acolo din resursele proprii. Repet. Nu putem să stăm să așteptăm și să stăm doar să ne plângem’’, a explicat primarul Astrid Fodor, pentru Ora de Sibiu.

Având în vedere că în urma întâlnirii reprezentanților AMR cu Ministrul Finanțelor, acesta din urmă a agreat asigurarea de la bugetul de stat a costurilor pentru dotarea și plata personalului medical din centrele de vaccinare, am convingerea că prevederile vor fi preluate în actul normativ care urmează să fie emis.

Pentru că este important bunul mers al campaniei de vaccinare, Primăria Sibiu a început deja demersurile pentru achiziționarea dotărilor și a serviciilor pentru centrele de vaccinare din Sibiu, ca să ne asigurăm că acestea vor fi disponibile la timp. În acest demers avem alături firma sibiană Retezat SA , căreia îi mulțumesc public pentru faptul că a pus la dispoziție mare parte din mobilierul necesar în aceste centre.”, spune Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu.

Nouă centre amenajate de Primărie

În total, Primăria va pune la dispoziția sibienilor nouă centre de vaccinare. Acestora li se adaugă cele deja existente la Spitalul Județean, Militar și CFR.

Așa că, etapa a doua de vaccinare la Sibiu începe cu ajutorul privaților. La sediul Redal Expo, de pe strada Johann Sebastian Bach, sunt deja amenajate patru centre. ”Aici, plus centrele din spitale, sunt la dispoziția sibienilor. Nu ne permitem să ratăm startul etapei a doua. Cum am început la timp în decembrie, așa facem și acum. Din locațiile Primăriei este posibil să renunțăm la cele din școli pentru că dacă va începe activitatea nu vrem să disturbăm în niciun fel. Sibienii care se înscriu pentru vaccinare, în funcție de modalitatea pe care o aleg pentru asta, vor fi informați la care dintre centre sunt repartizați, ziua și ora”, spune colonel Daniel Chelcea, directorul DSP Sibiu.