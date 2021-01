Cum văd preoții sibieni vaccinul – ÎPS Laurențiu Streza : ”Nu sunt nici împotrivă, nici pentru, nu am dreptul de a judeca”

De curând, Ministerul Sănătății a anunțat că Patriarhia Română se va implica în informarea credincioșilor despre vaccinul anti covid. Asta înseamnă că cei care vor intra în biserici vor găsi și niște pliante cu câteva informații despre vaccin și campania de vaccinare. Dacă la nivelul Bisericii Catolice exemplul a fost dat de Papa Francisc, care a primit deja prima doză de vaccin și a spus că ”Este o chestiune de etică. Nu ne jucăm doar cu viața noastră ci și a celorlalți”, în România, în județul Sibiu, și mai ”aplicat”, în cazul multor parohii, lucrurile stau altfel. Preoții spun că sunt indeciși asupra propriei vaccinări, dar nicidecum nu contestă realizările științei și ale medicilor. ÎPS Laurențiu Streza, Mitropolitul Ardealului, spune și el că încă cântărește decizia sa de vaccinare.

ÎPS Laurențiu Streza nu se află printre cei care contestă existența vaccinului, dar spune că fiecare este liber să decidă dacă se vaccinează sau nu. ”Știm că boala există, unii dintre noi s-au luptat cu ea, au anticorpi. Dar, în ceea ce privește vaccinul, fiecare să hotărască împreună cu medicul, pentru că el este cel mai în drept să dea sfat, nu preotul. Este multă dezinformare și atât de multe probabilități, și sunt rezervat în a-mi exprima părerea”. Mitropolitul Ardealului spune că nu s-a hotărât încă dacă se va vaccina. ”Nu știu încă dacă mă vaccinez. Când o să văd că medicii o să spună că da, m-am vaccinat și e bine, și va fi vremea să fie într-adevăr folositor și voi fi în pericol să mă contaminez, atunci mă supun normelor medicale. Noi când am fost mici am fost vaccinați, nu am făcut bolile. Mai departe, ce este acum, nu pot să îmi dau cu părerea pentru că pur și simplu cine își dă cu părerea și nu este în meseria lui își face rău și lui, și celorlalți”, este de părere ÎPS Laurențiu Streza.

Sibianul Constantin Necula, unul din cei mai cunoscuți preoți, a spus la Digi 24, că vaccinul este creația oamenilor de știință, care la rândul lor sunt creația lui Dumnezeu, așa că nu este nimic de pus la îndoială. ”E momentul să-i lăsăm pe profesioniști să vorbească, dar să-i învățăm cum să vorbească, pentru a fi înțeleși. „A crede că vaccinul e o încălcare a unei dogme ține de învelirea anatomiei în ideologie și e extrem de periculos, și dacă privești dintr-o parte și din alta. Credincios înseamnă om cu încredere în Dumnezeu și care-l lasă și pe Dumnezeu să aibă încredere în el. Adică un om lucid care conștientizează o dată în plus că este în mâna lui Dumnezeu, iar în mâna lui Dumnezeu, din când în când, stau și astfel de vaccinuri”, a spus preotul Necula.

”Cu siguranță mă vaccinez”

Preotul care nu s-a ferit să spună că se va vaccina anti covid și susține cu tărie campania, este preotul Teodor Bulgariu, din Cârța. ”Când o să îmi vină rândul, cu siguranță că o să mă vaccinez. Sunt pro vaccin. Am încredere că fiecare e cu meseria lui, cei care au autorizat vaccinul știu ce fac. Dacă ne gândim că unii merg în Dubai și dau mii de euro ca să îl facă mai repede, iar noi, pe gratis, să nu îl facem? Nu știu dacă e o atitudine bună. Eu nu cred în conspirații. La Cârța nu avem semnal la telefon, dar nanocipuri în vaccinuri? ”, glumește preotul. Cât despre promovarea vaccinării în Biserică…”Nu, în Biserică nu o să vorbesc despre asta. În Biserică nu facem campanie de niciun fel. Dar, în același timp, Biserica nu se contrazice cu știința”, crede preotul din Cârța.

Un alt preot care spune că se va vaccina este Valentin Sicoe, de la Biserica din Valea Aurie. ”Da, o să mă vaccinez când îmi vine rândul. Deja am văzut că s-ar impune restricții- nu poți merge cu avionul dacă nu ești vaccinat, cred că este singura rânduială care va opri boala asta, iar vaccinul se va perfecționa în continuare. Nu cred în conspirații, cred în medicii care s-au pregătit ani de zile. Ajută rugăciunea, dar în astfel de situații trebuie să avem încredere în medici”, este de părere preotul Valentin Sicoe.

Fără destule informații

Preotul Dumitru Nisipeanu, din Avrig, spune că încă nu a luat o decizie în ceea ce privește vaccinarea, pentru că nu are destule informații. ”Probabil că o să mă vaccinez, încă nu sunt 100% hotărât. Totul mi se pare că e destul de ambiguu, informațiile transmise către noi parcă nu sunt suficiente, aștept să aflu mai multe până o să iau decizia finală. Au fost credincioși care m-au întrebat dacă să se vaccineze, același răspuns l-am dat și lor: să se informeze pentru a lua decizia în cunoștință de cauză”, spune părintele.

Mai multe informații și mai bine ”țintite” și-ar dori și preotul Claudiu Rareș Sbera, de la Biserica din Muzeul Satului din Sibiu. ”Informațiile ar trebui puse pe masă, mai multe, mai detaliate, pentru ca oamenii să aleagă în cunoștință de cauză, și poate dacă oamenilor li se explică exact și să înțeleagă, ar fi mai atașați de dorința medicilor. Dar, nu ne putem pune împotriva cursului apei, Dumnezeu a lăsat știința să își facă treaba. Fiecare e liber să aleagă, dar este clar că există o legătură între Dumnezeu, știință și medicină, nu se poate altfel”, spune preotul.

”Știința are datoria să vină în ajutorul omului, nu împotriva lui”

Tot din cauza lipsei de informație nici preotul Florin Bleoca din Glâmboaca nu este decis 100% dacă se va vaccina. ”Parcă mai am nevoie de niște informații, dar oricum, înclin către vaccinare. Nu cred în conspirații…că ne va urmări cineva prin 5G dacă ne vaccinăm…Doamne iartă-mă…Dumnezeu ne-a dat cap să gândim, nu să nu ne plouă în gât. Dar, cu puțină răbdare vom trece peste toate, dar, cred totuși că știința e făcută să vină în sprijinul omului, nu împotriva lui. Se vaccinează atâtea milioane de oameni și nu se întâmplă nimic…E treaba științei și a medicinei să trateze corpul și bolile lumești și a Bisericii și credinței să vindece sufletele”, spune preotul Bleoca.

Tot din categoria celor care nu au luat încă o decizie se află și preotul Marius Tofan de la parohia Gușterița II. Acesta spune că ”Mă poziționez undeva la mijloc în povestea asta. Trebuie respectați și cei care doresc să se vaccineze, și cei care nu. Eu mai aștept, pentru că pare incert totul, cel puțin pentru mine. Nu sunt medic sau om de știință, dar ce ajunge la mine ca cetățean parcă nu e destul. E clar că se merge spre vaccinare, dar parcă nu ni se spune totul”, este părerea preotului sibian.

Biserica și știința – două domenii diferite

Indiferent că spun că se vor vaccina sau că mai așteaptă până la decizia finală, preoții sibieni sunt de acord într-o privință: vaccinul este creat de oameni de știință care au fost înzestrați cu această ”preocupare” de Dumnezeu și că între Biserică și medicină nu există dispută, ci conlucrare. Niciun preot nu promovează apa sfințită în detrimentul vaccinului, dar nici nu îndeamnă exclusiv la vaccinare. Este decizia fiecăruia spun ei, singurul sfat fiind acela de a hotărî după ce fiecare consideră că are destule informații. ”Sunt domenii diferite, dar care lucrează împreună. Medicina se ocupă cu cele temporare, lumești, iar Biserica de cele veșnice, duhovnicești. Țelul este viața veșnică, dar asta înglobează și ceea ce trăim pe pământ, ce facem pentru viața temporară, așa că medicina și ceea ce ne oferă ea nu poate fi ignorat. Biserica trebuie să își păstreze neutralitatea față de problemele medicale pentru că nu este specialitatea ei”, spune preotul Călin Sămărghițan de la parohia Cibin I.