VIDEO: Dezbaterea publică despre taxa de salubrizare din Sibiu – Schimbări legate de imobilele nelocuite și persoanele singure

Regulementul privind modificarea taxei de salubrizare din Sibiu a intrat în dezbatere publică. Reprezentanții Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) ECO și cei ai Serviciului de Salubrizare din cadrul Primăriei Muncipiului Sibiu au discutat cu sibienii despre propunerile pe care aceștia le au privind noile reglementări. Dezbaterea a avut loc online, joi, de la ora 19:00, iar timp de două ore s-au pus pe masă principalele aspecte care au stârnit, în ultimele săptămâni, o serie de nemulțumiri printre cetățenii orașului. Sibienii au venit cu propuneri, cu speranța că vor fi luate în considerare, iar regulamentul propus va suferi modificări.

Evenimentul a putut fi urmărit online pe rețelele de socializare și a fost moderat de jurnalistul Lucian Mândruță. Timp de două ore, reprezentanții ADI ECO, și anume Claudia Iordănescu, directorul executiv ADI ECO Sibiu și Ciprian Simulescu, directorul tehnic ADI ECO Sibiu și directorul Serviciului Public de Management Salubrizare și Protecția Mediului din cadrul Primăriei Sibiu, Marian Popa, au răspuns întrebărilor sibienilor.

Dezbaterea publică a început cu prezentările Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ADI ECO și Serviciului de Salubrizare.

Modificarea modului de taxare

Potrivit regulamentului privind taxa de salubrizare, modul de taxare se va modificat, astfel că se va trece de la taxa pe persoană, la taxa pe volumul de deșeuri. Scopul acestui nou sistem este de a reducere cantitățile de deșeuri reziduale și de a crește gradul de colectare selectivă. Cu cât cetățenii colectează mai puțin rezidual, cu atât scad costurile penalizatoare ale serviciului, a prezentat Marian Popa, directorul Serviciului de Salubrizare, la începutul dezbaterii.

În anul 2020, muncipiul Sibiu a avut o țintă de colectare de 50%, însă a colectat selectiv doar 26%. Din acest motiv, a fost penalizat astfel că va trebuie să achite suma de 955.000 lei la Administrația Fondului de Mediu pentru neîndeplinirea obligațiilor de colectare selectivă.

Pentru anul 2021, ținta de colectare selectivă a crescut la 60% din cantitatea de deșeuri.

În prezent, legislația prevede că taxarea să nu se mai facă în funcție de numărul de persoane ci în funcție de unul dinte elementele: volum, frecvență de colectare, greutate sau saci de colectare personalizați. În municipiul Sibiu, s-a considerat că varianta optimă este cea a taxării pe volumul de deșeuri. Așadar, costurile de colectare ale unei pubele negre sunt aceleași pentru orice utilizator, indiferent de numărul de persoane care locuiesc la acea adresă. Asta ar însemna că prețul pe locuință an ar fi 430 de lei pe an și 35,8 lei pe lună.

Cât plătesc persoanele care locuiesc singure

Potrivit regulamentului, persoanele care locuiesc singure ar trebui să plătească taxa de 430 lei pe an. Asta ar însemna că, de exemplu, patru persoane care locuiesc în aceeași locuință, vor plăti la fel. Acest aspect a stârnit polemici în ultimele săptămâni și a fost adus în discuție de sibieni și în dezbatere.

Claudia Iordănescu, directorul executiv ADI ECO Sibiu, a explicat că se vor găsi noi modalități pentru a taxa persoanele care locuiesc singure. „Se va reface calcului pentru o persoană singură”.

„Primăria municipiului Sibiu, prin serviciile de specialitate, analizează din punct de vedere economic modalitatea prin care se pot acorda facilități fiscale sau măsuri de sprijin în cazul imobilelor în care locuiește o singură persoană”, a spus Marian Popa, directorul Serviciului de Salubrizare.

Taxarea imobilelor nelocuite

S-a adus în discuție și aspectul imobilelor nelocuite. „Anii trecuți, din 2019, în urma unei Hotărâri de Consiliu Local, s-a introdus taxa și pentru imobilele nelocuite. (…) Locuințele nelocuite nu pot fi taxate dacă nu beneficiază de serviciul acesta. E clar că dacă nu beneficiez de un serviciu și nu îl folosesc, nu am de ce să fiu taxat pe el”, a spus Tudor Popa, unul dintre sibienii înscriși la dezbatere.

Directorul Serviciului de Salubrizare spune că, în forma propusă a regulamentului, este prevăzut faptul că imobilele declarate nelocuite nu vor fi taxate. „Pentru imobilele declarate nelouite nu se mai percepe taxa specială de salubrizare. Utilizarea serviciului de salubrizare pentru un imobil declarat nelocuit/ nefuncțional sau nedepunerea declarației pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare va duce automat la o penalizare de 100% din costul abonamentului practic, adică 860 lei pe an. Vom monitoriza cu strictețe și prioritate imobilele care au fost declarate nelocuite”, a spus Marian Popa.

Cu cât a crescut taxa de salubrizare în ultimii doi ani

Florin L. a adus în discuție faptul că între taxa de salubrizare din anul 2019 și taxa propusă în noul regulament este o diferență economică extrem de mare. Mai exact, față de anul 2019, aceasta este mai mare cu 455%.

„În 2019, taxa era 7,9 lei pe persoană, apoi s-a scumpit, invocând serviciul <<plătești cât arunci>>. În 2020, s-a scumpit iar, cu aceeași motivație. Luna trecută, Primăria a venit cu o nouă propunere și vrea să scumpească la 430 lei pe locuință. Asta înseamnă un plus de 455% față de nici acum doi ani. Iar asta nu e toată scumpirea. Coroborând scumpirea de 455% față de 2019, cu înjumătățirea frecvenței, ajungem la o scumpire de 900%. Dacă în nici doi ani avem o așa scumpire, Primăria o să aibă o limită la folosirea sloganului <<plătești cât arunci>>?”, spune sibianul.

Directorul Popa de la Serviciul de Salubrizare spune că „în mod real există o creștere a taxei doar pentru imobilele locuite de una sau două persoane. Peste 50% din populația taxată se menține sau scade. Nu este vorba de o creștere de 900%. Este o modalitate de taxare la volum, la o unitate de măsură (…) Se analizează măsuri pentru persoanele care locuiesc singure”.

Cum vor fi taxate persoanele care locuiesc în imobile cu curți comune

Persoanele care locuiesc în imobile cu curți comune vor fi taxate la fel ca cele care locuiesc în blocurile de locuințe. Problema a fost ridicată de o sibiancă care locuiește în zona centrală a municipiului.

„Cei care locuiesc în centrul Sibiului, unde sunt curți cu apartamente, cum veți face diferențierea între apartamente? Trebuie făcută o investiție. Eu locuiesc pe strada Banatului, sunt zece apartamente, șase persoane. Cum faceți diferențierea între persoane cu sistemul <<plătești cât arunci>>?”, a intrebat Claudia Doina Bicleșeanu.

„Apartamentele dintr-un imobil vor fi tratate la fel ca și blocurile de locuințe. Au alocate un anumit număr de pubele, un volum și același volum va fi distribuit pe fiecare din imobilele declarate. Taxăm acum locul de consum, toate pubelele din curtea comună sunt cipate, vor fi arondate apartamentelor din imobil și vom determina volumul pe fiecare imobil”, a explicat Marian Popa, directorul Serviciului de Salubrizare.

Colectarea selectivă – Încurajăm sibienii cu amenzi?

Un sibian spune că sibienii ar putea fi încurajați să colecteze selectiv și cu ajutorul aplicării de amenzi. Cei prinși că nu colectează așa cum ar trebui, să fie penalizați.

„Colectez selectiv de 15 ani. Diferența dintre abonamentul eco și practic e de 90 de lei pe an, e o nimica toată, dar când văd că se încearcă să ni se ia banii, amendând persoanele care colectează selectiv, efectiv nu îmi mai vine să colectez selectiv. În Italia, încă din 2007, se dau saci de gunoi, cu cod de bare. E 200 euro amendat dacă arunci greșit. Eu aș vrea să plătesc exact pentru cât arunc. Cum se poate face asta? Mă refer la blocuri”, spune Cătălin Aioane.

Potrivit directorului Popa, sistemul „Plătești cât arunci” are un moment zero, iar schimbarea de la taxarea pe persoană la taxarea pe volum este foarte mare. „După cum am explicat, sistemul are un moment zero, este o schimbare foarte mare, însemnând că nu mai calculăm taxa de deșeuri la numărul de persoane, încurajând astfel colectarea selectivă și calculăm la volum. Este adevărat, nu avem mijloacele tehnice necesare pentru a face asta cu acuratețe încă. Din acest motiv am început și punem în funcțiune 27 de platforme în oraș, care să ne dea o imagine despre cum vom proceda și vom moderniza. Depune proiectul pentru finanțare și încercăm să rezolvăm astfel problema cuantificării și putem implementa un sistem de tipul plătești cât arunci”, spune Popa.

Sibienii care au luat parte la dezbatere spun că ar trebui făcute investiții majore, astfel încât sistemul „Plătești cât arunci” să dea roade. Aceștia spun că e nevoie de platforme speciale, la care să aibă accesul doar persoanele care locuiesc într-un anumit imobil, fie el casă sau bloc, și să fie contorizat cât și ce se aruncă. Oamenii consideră că sibienii trebuie încurajați să colecteze selectiv, iar cantitățile reziduale să fie reduse.

Concluziile dezbaterii – Regulamentul va suferi modificări

Claudia Iordănescu, director executiv ADI ECO, a spus, la finalul dezbaterii că regulamentul propus va suferi modificări. „În urma dezbaterilor și propunerilor, regulamentul va suferi modificări. Va conține mai multe lucruri decțt forma pusă în dezbatere. Reciclarea înseamnă colectare separată la sursă cât mai bună, înseamnă apoi valorificarea la o cantitate cât mai mare. Iar cu cât cantitatea varlorificată e mai mare, cu atât vom vedea beneficiile în taxa plătită”, a precizat Iordănescu.