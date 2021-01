FOTO: Decizia unei primării din apropiere de Sibiu – Copiii se dau cu sania pe o stradă nedeszăpezită

⇓ Ascultă știrea ⇓

Copiii care locuiesc în orașul Victoria din județul Brașov au avut parte de o mare bucurie. Municipalitatea a decis ca o stradă să nu fie deszăpezită, pentru ca cei mici să se poată da cu săniile acolo.

Strada a devenit zonă de derdeluș la cererea locuitorilor, potrivit unei postări de pe pagina de Facebook a Primăriei Victoria.

„La solicitarea dumneavoastră: pe strada Viitorului am lăsat special o zonă de derdeluș unde nu am intervenit cu utilaje, nisip si sare pe care o puteți folosi pentru a-i încânta pe cei mici, cu respectarea regulilor de siguranță și distanțare fizică, contribuind astfel și noi la bucuria celor mici. Sperăm din suflet ca acest loc să fie folosit atâta timp cât ne permit condițiile meteorologice și stratul de zăpadă, iar cei mici, sub supravegherea dumneavoastră, să facă mișcare și să profite de aceste zile cu zăpadă, creând amintiri de neuitat”, se arată în postare.

Imaginile i-au încântat pe locuitorii orașului care au apreciat, în comentarii, decizia primăriei.

Sursa foto: Facebook Primăria Victoria