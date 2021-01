Recomandări de weekend la Sibiu – Invitație la teatru, schi ori la plimbare prin muzeu

⇓ Ascultă știrea ⇓

Urmează un weekend veritabil de iarnă, destul de rece, după cum spun meteorologii. Dar nu e nicio problemă, pentru că avem multe evenimentele programate pentru acest final de săptămână și online, așa că nu e niciun motiv să nu participați la ele.

Pentru cei mai curajoși însă, există și alte opțiuni, cum ar fi plimbatul în parcuri, muzeu sau chiar mersul la săniuș. Și pentru cei pasionați de schi sau snowboard poate fi un moment ideal pentru distracție. Pârtiile din zona Sibiului sunt pregătite, iar vremea pare să fie de partea lor.

Tradiții TO GO – Teatrul Național „Radu Stanca”

Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu, în parteneriat cu Muzeul ASTRA Sibiu, lansează în acest început de an un nou proiect care continuă o inițiativă integrată în repertoriul digital al Naționalului sibian în 2020: „Tradiții TO GO”. Cu acest prilej, TNRS vă invită la o serie de povestiri, mituri și legende ce se ascund atât în spatele calendarului creștin, cât și în spatele tradițiilor păgâne pe care încă le mai regăsim în prezentul nostru. ”Tradiții TO GO” va fi difuzat pe Facebook

Mai multe detalii AICI

PROGRAM IANUARIE „TRADIȚII TO GO”

Miercuri, 6 ianuarie 2021

Ora 10:00

„Tradiții TO GO”: „Bobotează și Sfântul Ion”

Ora 10:00 „Tradiții TO GO”: „Bobotează și Sfântul Ion” Sâmbătă, 16 ianuarie 2021

Ora 10:00

„Tradiții TO GO”: „Sâmpetru”

Ora 10:00 „Tradiții TO GO”: „Sâmpetru” Luni, 18 ianuarie 2021

Ora 10:00

„Tradiții TO GO”: „Atanasie și Chiril”

Ora 10:00 „Tradiții TO GO”: „Atanasie și Chiril” Duminică, 24 ianuarie 2021

Ora 10:00

„Tradiții TO GO”: „Mica Unire”

SUNT O BABĂ COMUNISTĂ – Teatrul Național „Radu Stanca”

Este povestea unei femei care în vremea comunismului fuge de la sat la oraș pentru o viață mai bună. Detalii și bilete AICI

LIVE-STREAM la Teatrul GONG

Atelierul de Creat Povești – Caprele prietenoase

În cadrul atelierului se vor confecționa din tuburi de hârtie două capre prietenoase, iar în spatele lor se va realiza un decor cu o cortină de teatru, pentru a putea crea povești magice cu cele două animăluțe simpatice. Diana Ribana pune accentul pe creativitatea micilor artiști și pe dibăcia lor, iar materialele folosite vor fi reciclabile. Evenimentul este adresat copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 10 ani și va fi difuzat live pe pagina de Facebook a Teatrului Gong.

Spectacol ”Cel mai mare Gulliver”

„Cel mai mare Gulliver” este de fapt Matei, băiețelul acela supărat care locuiește la noi în oraș. Îl știm cu toții din vecini, e cel care suferă grozav că e prea mic și crește prea încet. Într-o bună zi se întâmplă însă o minune și nerăbdatorul nostru devine brusc, cu ajutorul unui cangur scamator, un uriaș cum nu s-a mai văzut. Și cum și-a dorit dintotdeauna să plece într-o călătorie spre mare, Matei poate acum ca în doi-trei pași să ajungă să facă o baie pe cinste. În călătoria sa, Cel Mai Mare Gulliver are parte de întâlniri surprinzătoare, cu oameni și animale care îi cer ajutorul în diferite probleme. Rămâne de aflat de la sătenii și orășenii pe care i-a întâlnit Matei în scurta sa călătorie.. Spectacolul este adresat copiilor cu vârsta peste 5 ani. Detalii și bilete AICI.

Plimbări în Muzeul Satului

Iarna, aerul este mai curat, mai sănătos și bogat în oxigen. O plimbare în aer liber poate fi un tratament gratuit oferit de mama natură tuturor celor care lasă la o parte teama de frig și vreme urata si optează pentru o plimbare zilnică în sânul naturii. O locație perfectă pentru plimbări, dar care va aduce și o doză mare de satisfacție datorită peisajului de poveste pe care îl oferă, este Complexul Național Muzeal Astra din Sibiu. Vezi galerie foto și programul AICI.

Pârtii schi

Anul acesta, sibienii pasionați de schi și snowboard pot petrece mai mult timp la zăpadă, în apropierea Sibiului. Iubitorii sporturilor de iarnă pot alege între Arena Platoș Păltiniș, Pârtia Oncești Păltiniș și Domeniul schiabil Șureanu. Mai multe detalii despre fiecare pârtie, program și tarife AICI.

Patinoarul din Sibiu și Cisnădie

Iubitorii sporturilor de iarnă au o nouă posibilitate de a face mișcare. Sibienii au la dispoziție două patinoare la care pot merge să se distreze. Unul este în municipiul Sibiu, în proximitatea parcului Sub Arini, iar celălalt în Cisnădie. Pentru detalii despre orarul și tarifele patinoarului din Sibiu, click AICI. Pentru detalii și programul patinoarului din Cisnădie, click AICI.