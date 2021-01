Reduceri de iarnă și premii instant la Promenada Sibiu

⇓ Ascultă știrea ⇓

Promenada Sibiu dă startul reducerilor de iarnă. Clienții se pot bucura de premii instant pentru că începe și campania „White Winter”.

În perioada 15 ianuarie – 11 februarie, clienții Promenada Sibiu se pot bucura de reduceri de până la 70% la colecțiile de iarnă din magazinele preferate. În plus, cumpărăturile de sezon le vor aduce premii instant zilnice, în cadrul campaniei „White Winter”.

White Winter – premii instant all white la cumpărături de peste 150 de lei

Pentru a marca tendințele fashion ale începutului de an 2021, dominate de monocromie și piese all white în ton cu iarna, Promenada Sibiu lansează campania White Winter , constând în premii instant oferite de magazinele și restaurantele partenere – Nobila Casa, Nissa, New Yorker, Douglas, Sephora, Cupio, Mara Mura, Narcoffee.

La Promenada Sibiu a început sezonul reducerilor de iarnă, cea mai așteptată perioadă promoțională a anului, astfel că, până pe 11 februarie, magazinele preferate de modă, frumusețe, sport, IT&C, jucării, home & deco și multe altele își așteaptă vizitatorii cu promoții, oferte speciale și discounturi de până la 70% .

Așadar, în perioada 15 ianuarie – 7 februarie, la cumpărături de minimum 150 de lei efectuate pe maximum 2 bonuri fiscale, clienții vor primi pe loc unul dintre premiile campaniei White Winter: carduri cadou Promenada Sibiu , cercei albi, oje albe, căni de porțelan albe, produse de make-up în ambalaj alb, pachete cu combinații de prăjituri și cafea .

De asemenea, în cadrul campaniei, Promenada Sibiu a amenajat un corner alb special, în zona Info Point, unde vizitatorii se pot fotografia și vor fi primi diverse provocări cu premii surpriză.

Măsuri sporite de protecție în mall

Promenada Sibiu controlează traficul respectând recomandările autorităților: masca de protecție este obligatoriu a fi purtată de către toți angajații și clienții, iar centrul comercial a implementat un sistem pentru verificarea temperaturii la intrare și asigură distanțarea socială de minimum 2 metri, pentru un shopping responsabil și în siguranță. De asemenea, Promenada garantează distanțarea prin asigurarea în medie a unui perimetru de 20 mp pentru o singură persoană, la nivel de centru comercial, mai ales pentru a evita crearea de aglomerări în zonele de trafic intens cum ar fi: lifturi, scări rulante, zonă food-court, cozi la bancomate, intrări în mall. Totodată, aerul din centrul comercial este filtrat și schimbat o dată la trei ore, asigurând astfel o purificare intensivă a spațiilor.

Promenada Sibiu: certificat internațional pentru măsurile de prevenție Covid-19

Promenada Sibiu a primit Certificatul de Conformitate COVID-19. Obținerea acestei acreditări este dovada că centrul comercial funcționează în conformitate cu standardele sanitare internaționale și le oferă clienților o experiență de shopping în siguranță. Experții Safe Asset Group (SAG), companie suedeză independentă care acreditează siguranța centrelor comerciale din toată lumea, au certificat centrul comercial ca fiind conform normelor de prevenție.

Mai multe detalii despre campania „White Winter” pe www.promenadasibiu.ro, Facebook și Instagram.