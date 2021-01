Sibianca Codruța Vulcu decorată de președintele Iohannis cu medalia “Meritul Cultural”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Sibianca Codruța Vulcu a primit medalia „Meritul Cultural” de la Președintele României, domnul Klaus Iohannis, în cadrul ceremoniei de decorare care a avut loc pe 15 ianuarie 2021, la Palatul Cotroceni, cu ocazia Zilei Culturii Naționale.

Medalia „Meritul Cultural” este o decorație, din categoria decorațiilor civile, care se acordă cetățenilor români și străini pentru răsplătirea talentului și a serviciilor aduse culturii, artei, științei și promovării operelor sociale, de impact local sau regional.

Codruța Vulcu este Directorul Festivalului ARTmania, East European Music Conference & Showcase Festival, Blaj aLive Festival și Romanian Music Export, precum și Vicepreședinte AROC (Asociația Română a Organizatorilor de Concerte și Evenimente Culturale), având o experiență de peste 17 ani în industria muzicală și un portofoliu bogat de evenimente printre care se numără și organizarea, din punct de vedere logistic și operațional, a ceremoniilor oficiate în 2019 de Sanctitatea Sa Papa Francisc pe Câmpia Libertății din Blaj.

„Sunt foarte onorată să primesc această distincție deosebită, unică în viața unui profesionist. Este o recunoaștere care aparține tuturor celor care au crezut în mine și care m-au învățat de-a lungul vieții și carierei, o distincție care aparține fiecărui coleg și colaborator care a fost alături de mine pe parcursul celor 17 ani de activitate în sectorul artistic. Lansarea și dezvoltarea unor proiecte internaționale precum festivalul ARTmania sau Blaj aLive, lansarea unui Birou de Export Muzical, cât și organizarea cu succes, în 2019, a ceremoniilor oficiate de Sanctitatea Sa Papa Francisc pe Câmpia Libertății, Blaj, sunt rezultatul muncii unei întregi echipe.

Industria muzicală și festivalieră a făcut în ultimii ani pași importanți pentru a aduce România la aceeași masă cu festivalurile muzicale consacrate din Europa (și nu numai). Tot astăzi însă, la nivel global, schimbarea și nesiguranța par a fi constantele care generează în spațiul public cele mai controversate discuții, iar cultura este puternic zdruncinată de criza generată de pandemia COVID-19.

Și totuși, în acest context fără precedent, cultura are nevoie să-și exercite un rol social vital: acela de recalibrare, de toleranță și de umanitate. Tocmai de aceea, consider că susținerea pentru salvarea și redeschiderea sectorului cultural este primordială. O redeschidere care să fie bazată pe discuții purtate, de către toți actorii implicați, în spiritul valorilor pe care zona culturală le promovează: dialog deschis și constructiv, echilibru, armonie, comunitate”, a declarat Codruța Vulcu, Directorul Festivalului ARTmania, East European Music Conference & Showcase Festival, Romanian Music Export, Blaj aLive Festival și Vicepreședinte AROC (Asociația Română a Organizatorilor de Concerte și Evenimente Culturale).

Anul trecut, Codruța Vulcu a primit trofeul categoriei „The Award for Excellence and Passion” în cadrul competiției European Festival Awards, fiind prima persoană din România premiată în istoria de 11 ani a acestei competiții internaționale de prestigiu. De asemenea, la ediția din 2019 a European Festival Awards, Codruței Vulcu i-a fost înmânat trofeul categoriei „Best Small Festival” pentru Festivalul ARTmania de la Sibiu (care ar fi împlinit 15 ani în 2020), surclasând un număr impresionant de înscrieri și de voturi, potrivit organizatorilor evenimentului. În categoria „Best Small Festival” pot concura festivaluri care au o rată de participare pe zi de până la 10.000 de persoane, inclusiv.

European Festival Awards este cea mai importantă competiție dedicată industriei muzicale europene, fiind lansată în 2009 de Yourope (Asociația Europeană a Festivalurilor) pentru a oferi recunoașterea profesională a industriei internaționale acelor evenimente de profil și specialiști care obțin rezultate deosebite și ridică standardele de calitate ale acestui domeniu la nivel european (standarde evaluate sub diferite aspecte, precum: health & safety, responsabilitate socială, inovație, sustenabilitate etc).

ARTmania Festival (lansat în vara anului 2006), primul festival de la noi care a dezvoltat în România ideea de îmbinare dintre artă și divertisment („entertainment”), este o platformă dedicată promovării tuturor formelor de expresie artistică inspirate din cultura rock.

De-a lungul edițiilor sale, ARTmania s-a consacrat drept principal promotor regional al proiectelor muzicale contemporane. Însă, ARTmania Festival nu înseamnă doar concerte ale unor mari formații internaționale și locale. Muzica este componenta de bază de la care a pornit totul, însă, reprezintă doar o parte din experiența pe care festivalul a dorit să o ofere iubitorilor de artă din România și din străinătate.

Încă de la începuturi, ARTmania a fost gândită ca o platformă culturală menită să ofere publicului cât mai multe evenimente și moduri de a experimenta forme variate de expresie artistică, precum: concerte, expoziții, lansări de carte sau proiecții de film. Acest spațiu comun de întâlnire al artiștilor și al publicului la nivelul sunetului, culorilor, imaginilor sau literelor, găzduit de Piață și de cetatea medievală, creează spațiul de poveste și magia care reprezintă, în esență, spiritului festivalului.

Fiind cel mai longeviv festival rock din România și una dintre mărcile cu cea mai îndelungată tradiție de pe scena culturală regională, ARTmania și-a conturat propria identitate prin intermediul unui concept îndrăzneț și al unui ambient special: Piața Mare a uneia dintre cele mai frumoase cetăți medievale din Estul Europei.

ARTmania explorează mereu drumuri noi, capitalizând experiența edițiilor anterioare, când pe scena festivalului au urcat o serie de artiști și de trupe importante, de la Steven Wilson, Peter Hammill, Serj Tankian și Devin Townsend, la Die Toten Hosen, Nightwish, Within Temptation, HIM, Tarja Turunen, The Gathering, The Sisters of Mercy, Anathema, Apocalyptica, Lacuna Coil, Helloween, Lacrimosa, Poets of the Fall sau Deine Lakaien, printre mulți alții.

ARTmania Festival este membru fondator AROC – Asociația Română a Organizatorilor de Concerte si Evenimente Culturale, care-i are ca membri pe cei mai importanți promoteri din România, precum Emagic, Electric Castle, Summer Well, Untold, Jazz in the Park, Sunwaves, printre alții.

În perioada festivalului ARTmania are loc și East European Music Conference & Showcase Festival, prima conferință internațională de la noi dedicată profesioniștilor din industria muzicală. Lansat în 2017, evenimentul reprezintă locul de întâlnire al industriei muzicale românești cu unii dintre cei mai mari operatori europeni și unii dintre cei mai importanți specialiști din domeniu.

În cadrul ediției din 2018 a conferinței, a fost lansat și programul Romanian Music Export, din nevoia de a oferi trupelor românești ocazia de a concura și a susține un show în fața unora dintre cei mai cunoscuți agenți de booking de la importante festivaluri din țară și din afară. Proiectul este gândit să atingă două nevoi generale resimţite la nivel actual în sectorul muzical local: pe de o parte, Romanian Music Export este menit să reprezinte o platformă care să dea voce şi să ofere un loc de exprimare şi de promovare artiştilor români aflaţi la început de carieră, un loc în care să fie auziţi/ văzuţi/ remarcaţi de public şi de specialiştii din industrie (întrucât, în prezent, favorizaţi sunt muzicienii care au reuşit deja să atragă atenţia asupra lor); pe de altă parte, Romanian Music Export este gândit ca o platformă care să facă legătura tinerilor artişti cu reprezentanţi ai industriei de evenimente muzicale din România şi din străinătate, facilitând accesul la festivaluri sau evenimente locale sau din Europa.