Premierul Cîțu s-a vaccinat anti-Covid-19 sâmbătă

Premierul Florin Cîțu s-a vaccinat anti-Covid-19 la Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”.

Așa cum s-a întâmplat și vineri în cazul președintelui Klaus Iohannis, procedura a fost transmisă în direct. Demnitarul a purtat un tricou cu mesajul „Împreună învingem pandemia”, scrie Digi 24.

Premierul Florin Cîțu s-a vaccinat public la Spitalul Militar din București. În timpul procedurii, prim-ministrul a purtat un tricou cu mesajul „Împreună învingem pandemia”.

La final, Cîțu a susținut o scurtă declarație de presă în care a spus că a vrut să dea un semnal românilor. Premierul a mai spus că nu a simțit durere în timpul vaccinării.

„Foarte foarte ușor, nici nu am simțit. Mă bucur că am reușit să mă vaccinez pentru mine și pentru cei din jurul meu. Am vrut sa dau un semnal, tot ce ține de mine voi face. Doar așa putem să învingem această panedemie. Rămânem la obiectivul nostru, 10.400.000 de români vaccinați până în septembrie”, a declarat premierul Florin Cîțu la ieșirea din spital.

Președintele Klaus Iohannis s-a vaccinat public vineri la același spital.

Sursa: Digi 24