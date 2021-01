Efectele pandemiei la Teatrul Gong – ”Anul acesta anulăm două mari festivaluri”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Adrian Tibu, managerul Teatrului Gong, a anunțat că anul acesta va renunța la organizarea a două festivaluri cunoscute deja publicului sibian- Festivalul Tânăr de la Sibiu și Sibiu Magic Show. Decizia a fost grea, spune managerul, dar presiunea financiară din timpul pandemiei a fot hotărâtoare.

”Ne găsim, ca multe alte sectoare, într-o situație ingrată. Înțelegem gravitatea situației generate de criza sanitară, dar cu siguranță că acest sentiment de frustrare nu ar fi existat dacă la nivel de minister s-ar fi organizat consultări la care și noi, ca teatre pentru copii, să avem reprezentanți. Sau măcar să fi fost invitați separat la acele runde de discuții din toamna trecută. În același timp, sunt tot mai conștient că există o presiune tot mai mare asupra resurselor Primăriei Sibiu și cel mai probabil că în acest an ne vom reduce activitatea din nou. Momentan, având în vedere limitările generate de pandemie, dar mai ales situația economică, am luat decizia să nu mai organizăm nici în acest an Festivalul Tânăr de la Sibiu și nici Sibiu Magic Show”, a declarat Adrian Tibu, pentru Ora de Sibiu.

În același timp, pe pagina de Facebook a Teatrului Gong, managerul și-a exprimat voalat nemulțumirea despre faptul că reprezentanții teatrelor pentru copii nu au fost chemați la discuții la Ministerul Culturii.

”Mai puternici prin publicul nostru!

E #BlueMonday, și teoretic, cea mai deprimantă zi din an. Cu toate acestea, am început săptămâna cu un zâmbet larg de mulțumire și recunoștință față de spectatorii noștri. Avem cel mai simpatic public din oraș! Suntem încântați de răspunsul primit la revederea în sala de spectacol, cu nouă reprezentații jucate doar în primele zile din acest an.

Dumneavoastră ne dați puterea să mergem mai departe într-o perioadă confuză, în care teatrul pentru public tânăr e o Cenușăreasă a priorităților naționale. Iar sentimentul acesta, asemenea globurilor de Crăciun așezate în spatele bradului, ne întristează. Cred cu tărie că în astfel de momente, teatrul pentru public tânăr are o contribuție esențială pentru a susține o Românie educată prin promovarea empatiei și a unei gândiri critice în rândul unui public aflat în formare.

Dar iată că regăsim bucuria și strălucirea artei noastre prin încăpățânarea părinților și a cadrelor didactice de a ține viu accesul copiilor la educație prin teatru, într-un moment în care România se confruntă cu malnutriție culturală în tot mai multe comunități. Iar spre deosebire de multe alte orașe, Sibiul e special tocmai prin această înțelegere că artele pot schimba viitorul în bine!

Pentru toate acestea, dragi sibieni vă iubim!”