Statuia Baronului Brukenthal, amplasată în Piața Mare – Se caută artist care să o construiască

Vineri s-a deschis concursul de proiecte pentru statuia Baronului Samuel von Brukenthal, astfel că se caută un artist care să o realizeze. Inițiatorul și partenerii doresc ca monumentul să fie amplasat în apropierea Palatului Brukenthal – Muzeul Național Brukenthal din Piața Mare din Sibiu.

Organizatorul proiectului este Rotary Club Sibiu în parteneriat cu Boromir SA și Muzeul Național Brukenthal.

Viitorul monument ar trebui să aibă o înălțime de maxim 3 metri cu un soclu de inspirație barocă de maxim 60 cm. Samuel von Brukenthal se dorește să fie înfățișat în picioare înveșmântat fiind cu Ordinul Sf. Ștefan.

”De Ziua Culturii Naționale, de aici din mijlocul țării, din Sibiu, din cel mai vechi muzeu deschis publicului din România, avem bucuria să anunțăm că am dat startul la concursul de proiecte pentru viitoarea statuie pe care dorim să o avem în Piața Mare din Sibiu. Acest monument a fost gândit de câțiva ani de către domnul prof. univ. dr. Sabin Adrian Luca, managerul Muzeului Național Brukenthal. Avem acum prilejul, la aniversarea celor 300 de ani de la nașterea Baronului, cu sprijinul membrilor și a conducerii Rotary Club Sibiu și a firmei Boromir SA, să realizăm acest deziderat ca în apropierea Palatului Brukenthal din Sibiu să amplasăm într-o manieră majestuosă chipul celui care nu a fost doar o personalitate istorică importantă a Transilvaniei, ci a fost cel care a lăsat moștenire un patrimoniu valoros și un model extraordinar. Este poate cea mai importantă personalitate marcantă a istoriei orașului nostru cu merite deosebite în dezvoltarea orașului și cel mai important colecționar de pe teritoriul actual al României care a pus bazele celui de-al treilea muzeu deschis publicului din lume și primul din România. Așadar, considerăm că realizarea unei statui în onoarea Baronului este cel mai firesc gest pe care noi, cei de astăzi, putem să îl realizăm și să îl lăsăm moștenire viitorului. Este totodată și o bucurie și un respect pe care, în mod firesc, îl arătăm membrilor și prietenilor din Rotary Club Sibiu pentru că, iată, au dorit să își lege pentru eternitate numele prin realizarea acestui monument. În ajutor pentru finanțarea proiectului avem și Boromir SA, un prieten devotat al Muzeului Național Brukenthal și al acțiunilor culturale și sportive din Sibiu. Nu cred că mai e nevoie să menționez aici de amplul proiect ajuns acum în al treilea an intitulat Descoperă noul gust al culturii, un proiect unic în lume, din câte știu eu, în care, iată, în fiecare an sute de mii de biscuiți Divertis sunt dăruiți tuturor vizitatorilor prin generozitatea domnului Mircea Ureche. Să dea Dumnezeu să fim sănătoși și să ne bucurăm împreună, la dezvelirea acestui monument. Sibiul are nevoie de așa ceva! Este un început, să sperăm că în viitor vor mai fi dezvelite și alte monumente și statui, așa cum ar trebui să fie în firea lucrurilor și a comunităților, începând din Antichitate și până în prezent. Să avem monumente cu personalitățile care au contribuit la dezvoltarea orașului și a țării și care ne fac pe noi cei de astăzi să fim mândri să spunem: Sunt Sibian! Și încă odată trebuie să felicităm mediul privat din Sibiu care e receptiv și binevoitor, nu doar acum, cât și în alte momente și pentru alte evenimente”, a declarat domnul dr. Alexandru Constantin Chituță, șeful secției Educație, Marketing, Comunicare și Secretariat din cadrul Muzeului Național Brukenthal, cel care a prezentat proiectul ”Statuia Samuel von Brukenthal” membrilor Rotary Club Sibiu în toamna anului 2020.

Președintele Clubului Rotary din Sibiu, ec. Cosmin Mihai Iuga a declarat: ”Este un moment de maximă bucurie că, iată, astăzi, 15 ianuarie 2021, să lansăm oficial concursul de proiecte pentru statuia dedicată Baronului Samuel von Brukenthal, una dintre cele mai cunoscute personalități sibiene care ne-a lăsat moștenire nu doar un sistem de gândire și de valori, dar și un patrimoniu extraordinar pe care, chiar dacă noi, localnicii îl uităm, cei care vizitează orașul, atât din țară cât și din străinătate, îl cunosc și sunt uimiți. Am primit cu entuziasm ideea pe care domnul Alexandru Chituță ne-a prezentat-o și am răspuns afirmativ, fără a sta pe gânduri, de prima dată. Este un gest extraordinar pentru fiecare dintre noi, membrii Rotary. Dacă Samuel von Brukenthal și-a pus întreaga avere comunității, cred că este și rândul nostru ca fiecare, după posibilități, să contribuim la realizarea acestui monument. Va dăinui secole de-a rândul, va vorbi tuturor și va fi un model pentru generațiile viitoare. Sperăm să avem idei și soluții frumoase pentru ca juriul format să decidă cea mai bună soluție. Cred că în istoria recentă a Sibiului, după momentul 2007 și a Summit-ului de la Sibiu, amplasarea statuii Baronului Brukenthal este un fapt nu doar important, dar și o reparație istorică și culturală. Este rolul nostru acum, la 300 de ani de la nașterea sa, să putem să realizăm acest monument.”

Conform calendarului concursului, ultima zi de depunere a proiectelor este 26 februarie 2021, urmând ca la data de 1 martie 2021 să se anunțe câștigătorul proiectului.

Consursul este destinat artiștilor profesioniști care au experiență în realizarea monumentelor.

În acest timp organizatorul va face demersurile necesare, conform legislației în vigoare, pentru realizarea documentației și a primirii aprobărilor necesare amplasării statuii în Piața Mare din Sibiu.

Conform organizatorilor, juriul concursului este alcătuit din 13 membri: reprezentanți ai autorității locale, oameni de cultură, istorici, profesori și artiști.

Suma aferentă acestui monument este deschisă, urmând a fi menționată în urma alegerii proiectului câștigător.

Regulamentul concursului dimpreună cu informațiile necesare se găsesc pe pagina oficială www.brukenthalmuseum.ro