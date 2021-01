Un sibian face furori în lumea raliului – Paul Popa a ajuns acum în Echipa Națională

⇓ Ascultă știrea ⇓

Cu o pasiune moştenită de la unchiul său, Paul Popa, un tânăr de 19 ani, demonstrează ce înseamnă seriozitatea, ambiţia şi perseverenţa în competiţiile de raliu.

Este unul dintre cei mai tineri piloți din Campionatul Naţional de Raliuri, cu un viitor care promite. Paul și-a descoperit de mic pasiunea pentru raliuri, iar la 15 ani, când a participat la Campionatul Național de Slalom Paralel.

”Am întrat în lumea sportului cu motor încă din pântecele mamei. Pasiunea este transmisa din familie, iar primul start l-am luat la vârsta de 15 ani. Debutul meu a avut loc chiar acasă, la Campionatul Național de Slalom Paralel . Sunt puține cuvinte care pot descrie emoția pe care am trăit-o atunci, iar acela a fost momentul când am realizat ca îmi doresc sa petrec cât mai mult timp pe scaunul pilotului și sa devin unul dintre cei care pilotează în Campionatul Mondial.”, spune Paul.

Pasionat de mașini și adrenalină, Paul spune că emoțiile pe care le trăiești în timpul unei curse sunt unice și incomparabile și că este inevitabil sa nu îți între în sânge o activitate în jurul căreia te învârți zi de zi, așa cum a făcut-o el, fiind alături de unchiul său.

Pentru a face performanță este nevoie de ambiție și dedicare

Pentru o prezență impecabilă la fiecare start este nevoie de dedicare sută la sută. „Jobul” full-time al lui Paul Popa îl reprezintă cursele.

”În prezent îmi dedic întregul timp acestei pasiuni. Eu sunt cel care pregătește mașina pentru fiecare cursă și cel care menține activitatea pe rețelele de socializare. Ultimul timp este alocat și goanei după sponsori și colaboratori fără de care prezența la start este aproape imposibilă. Acest lucru este cel mai dificil pas pentru a face cu adevărat performanță”, spune sibianul Paul Popa.

Tânărul talentat spune că, cheia succesului este un echilibru al tuturor elementelor. Este nevoie de puțin din fiecare, principalele atuuri fiind dedicația, concentrarea, condiția fizica și capacitatea de a lua decizii într-o fracțiune de secundă. La frageda vârstă de doar 19 ani, la care majoritatea preferă distracțiile sau ieșirile în club, Paul are alte priorități. În doar patru ani de la debutul carierei sale, acesta a reușit să adune patru titluri de Campion Național. Trei în cadrul Campionatului Național de Slalom Paralel și anul trecut, Campion Național Absolut la categoria dedicată debutanților în Campionatul National de Raliuri. Tot în Campionatul National de Raliuri, Paul a reușit șa obțină locul trei la categoria juniorilor (participanți cu vârsta până în 25 de ani). Toate aceste realizări au fost susținute din plin de familia și rudele sale.

”Familia și apropiații sunt alături de mine la fiecare cursă. Ei sunt cei mai mari susținători ai mei, dar în ciuda durității sportului nu lasă prea multe emoții la iveala.”, a mai spus Paul.

Paul Popa a fost ales în lotul național de raliuri

Paul Popa este un tânăr ambițios și are planuri mari pe viitor. Pentru sezonul 2021, acesta își propune câștigarea unui nou titlu în Campionatul Național de Raliuri, însă marea noutate este selecția la lotul național de Raliuri. Datorită acestei selecții, sibianul are oportunitatea de a a concura in Campionatul European împotriva celor mai buni piloți din Europa.