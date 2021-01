VIDEO – Procesul de vaccinare de la Sibiu – Turul singurului centru funcțional în oraș

⇓ Ascultă știrea ⇓

Luni, 18 ianuarie a debutat cea de-a doua etapă a imunizării împotriva Covid-19. În municipiul Sibiu, centru de vaccinare a fost amenajat în cadrul Redal Expo Sibiu.

Încă din prima zi de vaccinare, sibienii programați s-au înghesuit să ajungă la timp pentru a primi prima doză de vaccin. Deși procesul de vaccinare a fost decalat și oamenii au fost nevoiți să aștepte afară în frig, aceștia s-au comportat civilizat și au așteptat răbdători să fie chemați în interior.

Care sunt pașii de urmat la centrul de vaccinare

La intrarea în centru, este amenajat un punct de registratură, unde, o persoană special desemnată, verifică dacă persoana are programare validă și îi verifică temperatura. În cazul în care după cele două etape, totul este în regulă, persoana este rugată să încalțe o pereche de botoșei de protecție pentru încălțăminte și să se dezinfecteze pe mâini. Atât botoșeii, cât și gelul dezinfectant, sunt puse la dispoziția beneficiarilor gratuit. În continuare, pacientul ajunge în următoarea încăpere, unde oamenii sunt așteptați de un medic la o masă pentru completarea unor formulare. În cazul în care beneficiarul are nelămuriri despre vaccin sau întrebări, aceasta este etapa în care le poate adresa. Medicul va răspunde și va oferi pacientului detaliile de care are nevoie. După completarea chestionarelor, pacientul ajunge în cabina de vaccinare, unde este așteptat de o asistentă medicală care îi va administra serul.

Ce se întâmplă după vaccinare

După injectarea vaccinului, persoanele trec într-un spațiu de așteptare, amenajat cu scaune, unde vor aștepta timp de 15 minute pentru a se asigura că nu apare nici o reacție adversă. În cazul în care apar complicații, un echipaj de paramedici este prezent pentru a interveni. Pentru aceste cazuri, există și două boxe special amenajate, unde pacienții vor fi evaluați. În caz contrar, dacă nu apar reacții adverse și pacientul se simte bine, după expirarea celor 15 minute, va primi adeverința de vaccinare și poate pleca acasă.

În prima zi din etapa a doua de vaccinare, la centrul din cadrul Redal Expo Sibiu au fost imunizate 120 de persoane. În prima jumătate din cea de-a doua zi, au fost imunizate 54 de persoane, conform programărilor. Până la momentul actual, nu au fost raportate reacții adverse, procesul de vaccinare desfășurându-se în condiții normale.

Vă reamintim că, în etapa a doua vor fi imunizate persoanele cu grad ridicat de risc vârstnicii din centrele rezidențiale, adulții cu vârsta de peste 65 de ani, adulții care suferă de boli cronice, precum și persoanele care desfășoară activități în domenii – cheie, esențiale.