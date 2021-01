Cel mai bun semineu pe lemne – cum il alegi? Sfaturi si reguli

⇓ Ascultă știrea ⇓

Atunci cane ne gandim sa achizitionam un semineu pe lemne, cea mai des intrebare pe care ti-o pui este “cum aleg cel mai bun semineu pe lemne?”, insa raspunsul nu poate fi unul singur. De ce? Deoarece fiecare cerere este diferita, in functie de nevoile, cerintele si preferintele clientilor. Ce inseamna “cel mai bun”? Poate fi inteles in diferite moduri, poate inseamna ca produsul “cel mai bun” este cel cu cele mai bune performanțe in topul semineelor sau poate fi cea mai buna alegere privind raportul calitate-pret.

Asadar, in cele ce urmeaza iti vom prezenta avantajele si dezavantajele fiecarui sistem, cum poti alege cel mai bun raport calitate-pret la un semineu.

In prezent, in zilele noastre, achizitionarea unui semineu poate fi o misiune mai grea, lucru datorat ofertei mari de pe piata, dar si nevoile si dorintele oamenilor s-au diversificat foarte mult. Poate parea o alegere dificila, avand la dispozitie o multitudine de modele de seminee sau o alegere impulsiva, pe graba, cumparand un produs care sa nu fie potrivit nevoilor tale reale.

Te sfatuim ca inainte de a cumpara semineul mult visat sa te documentezi foarte bine inainte din surse sigure.

Cate tipuri de seminee sunt?

Exista doua tipuri mari de seminee: cele personalizate si cele prefabricate modulare sau de serie.

Semineul personalizat – reprezinta semineul cu costurile cele mai ridicate datorita manoperei, si totodata pentru o lucrare sigura si durabila trebuie sa alegi un meserias specializat si dedicat domeniului termic, ce iti ofera servicii impecabile si garantie lucrului bine facut. O persoana responsabila care lucreaza numai in domeniul acesta, fara a fi zugrav, constructor, instalator, etc.

Semineul prefabricat sau de serie – este o invoatie pe piata din Romania, ce iti ofera posibilitatea de a cumpara un semineu complet sau “la gata”. Este vorba despre acele sobe tip semineu sau semineu modular ce ofera costuri mai reduse, deoarece poate fi asamblat de oricine cu putina rabdare si indemanare, excluzand manopera unui meserias. Acest tip de semineu nu poate fi personalizat, astfel trebuie sa alegi modelul care se potriveste cel mai bine cu designul interior al locuintei tale.

Functia principala a semineului

Si functia principala a semineului se imparte in doua puncte:

-incalzirea a incaperii unde este amplasat semineul, dispoztivul fiind limitat la incalzirea spatiului unde este pus semineul, camera de zi/livingul sau parterul/etajulul de tip opern-space.

-incalzirea mai multor camere sau incalzirea totala a casei, acest lucru fiind posibil prin racordarea la calorifere, incalzire in pardosea sau prin tubulatura care distribuie aerul cald in mai multe incaperi.

Suprafata spatiului incalzit

Semineul trebuie ales in functie de spatiul pe care doresti sa il incalzesti, fie o singura incapere sau mai multe incaperi/toata casa. Semineul trebuie sa corspunda cu suprafata pentru care este gandit, astfel trebuie stiut ca un semineu supradimensionat va avea un cosum mai mare pentru un spatiu mai mic decat puterea sa calorica, sau daca se va opta pentru un semineu subdimensionat nu va putea sa incalzeasca suprafata dorita, fiind superioara puterii sale.

Cat de des se va folosi semineul?

Daca se doreste incalzirea zi de zi a locuintei si pentru toata perioada de sezon rece, modelele catre care trebuie sa va orientati sunt cele cu focar robust, realizate din fonta, oferind durabilitate in timp, fiind gandite pentru o exploatare serioasa.

Daca semineul se va folosi doar ocazional, cea mai buna alegere si inteleapta ar fi focarelor samotate, cu mai putine depuneri de funingine pe sticla si care nu lasa reziduri. In general acest tip de semineu este ales de cei care au intentia de a fi mai mult parte din designul casei, dar ocazional sa se bucure de vederea jocului focului cat mai clar si o estetica deosebita.

Fiabilitatea si brandul semineului

Unul dintre cele mai importante aspecte atunci cand alegem semineul este brandul, un aspect esential si extrem de important este ca brandul sa fie de incredere si cu traditie, un producator ce poate fi verificat cu o istorie, recunoscut la nivel european si chiar la nivel international. Astfel, ai siguranta ca daca apare vreo problema tehnioca/functionala la produs, stii exact unde ii gasesti pe piata termicelor, si peste 5-10 ani de la achizitie.

Semineul nu este genul de produs pe care il cumperi sau il schimbi des, iar de cele mai multe ori acesta reprezinta o investie pe viata, fiind incorporat in locuinta in care este construit/montat.

Asadar verifica numele si reputatia brandului si a producatorului atunci cand achizitionezi semineul, sa fie un produs fiabil si un furnizor de incredere, care sa iti ofere siguranta si asumarea oricarei remedieri care poate aparea in timp, chiar si peste multi ani de la achizitie.

Trebuie stiut ca este mai important ca produsul sa apartina unui brand cu istoric si renume, decat sa aiba un pret mic la achizitie, iar acesta poate fi garantia sigurantei de functionare pe o perioada mare de timp.

Calitatea semineului

Pe piata semineelor exista o gama variata de modele si calitate diferita, iar pretul acestora poate varia de la 150 euro – gama entry-level de produse standard, si pana la 5000 euro, uneori chiar si peste aceasta valoare – gama premium sau de lux.

Pretul difera in functie de nivelul de calitate ales, in plus acelasi branduri de seminee pot avea 2-3 calitati diferite, iar asta depinde de esantionul de produs. Este foarte usor sa te inseli alegand un brand cu renume de seminee pentru caminul tau, insa in realitate sa optezi pentru cel mai slab calitativ produs de la brandul respectiv. O astfel de alegere nu este una inteapta, ci o pierdere!

De asemenea cu aceasi suma de bani poti de la un brand de calitate medie, cel mai bun produs, si alegerea sa fie una mai inteleapta comparativ cu alegerea unui produs entry-level de la un brand de renume! Astfel, atunci cand vrei sa achizitionezi un semineu de calitate, trebuie sa urmaresti materiale din care acesta a fost fabricat, precum: grosimea fontei, respectiv a tablei din care e confectionat, duritatea samotei, greutatea totala a dispozitivului, optiunile oferite, etc.

E foarte important sa poti deosebi calitate cu functionalitatea, iar calitatea este cea care va defini pentru cat timp te vei bucura de semineul tau. Cauta si informeaza-te, si daca e cazul compara materialele folosite in procesul de fabricare de la diferite modele, pentru a gasi cel mai bun semineu pe lemne pentru tine!

Materialele aditionale pot face diferenta!

In foarte multe situatii desi se alege un semineu excelent sau un semineu de tip soba de sine statator cu specificatii foarte bune, insa racordarea la cosul de fum, dar si materialele aditionale pentru constructia acestora sunt de calitate slaba. Deci folosirea de materiale aditionale de slaba calitate vor crea probleme ulterior, si vor transforma intregul sistem termic intr-un semineu nefunctional sau unul cu probleme!

De retinut ca materialele care se foloseau altadata la constructia de seminee, cum ar fi: vata, azbestul, nu se mai folosesc de ani de zile, deoarece specificatiile sunt necorspunzatoare, dar si din cauza problemelor de sanatate pe care le pot cauza ulterior.

De aceea nu numai piesa principala trebuie sa fie calitativa, ci si restul materialelor: incepand cu cosul de fum, constructia semineului (daca e cazul), elemente de racord, izolatie semineu, burlanele de evacuare, accesorii, etc.

Curatarea si intretinerea ulterioara

Anumite modele sau tipuri de seminee trebuie curatate mai des deoarece depunerile de funingine sunt mai mari, iar la alte modele intretinerea este redusa, dar si depunerile de funingine sunt mai mici. Cele care necesita o curatare mai regulata, sunt in general focarele de fonta, dar piesele consumabile sunt mai mici. Daca exploatarea este facuta corect, nu vor fi necesare alte investii in timp. Insa un semineu cu samota (acesta trebuie schimbata la un interval de timp, fiind o consumabila), iti va oferi o sticla mai curata si mai putine depuneri de funingine.

La semineele cu mai multe laturi de sticla trebuie avut in vedere ca sunt mai multe suprafete de curatat dupa ce se va stinge focul in semineu. Astfel, cele mai bune seminee pe lemne la capitolul curatare si intretinere vor avea si un pret mai mare. Acest lucru poate fi defitinitoru pentru persoanele care au un program incarcat si nu au timpul necesar pentru o curatare atenta a semineului.

Randamentul semineului

Ce reprezinta randamentul? Este procetanjul din combustibil (lemn) ce va fi folosit pentru obtinerea de caldura, mai bine spus un randament crescut realizeaza un consum de lemne mai mic, mai putine reziduri de cenusa. Insa un randament scazut are un consum ridicat de lemne si mai multe reziduri. Noile model nu mai necesita recuperator caldura cos fum, pentru ca fie sunt foarte performante, fie au deja integrat un recuperator in partea superioara. Rezultatul? Un randament ridicat si eficienta mare calorica!

Raportul calitate-pret

Raportul calitate-pret este un factor esential in alegerea semineu perfect, deoarece exista firme care profita de slaba informare a clientului. Pe langa pretul de achzitie, trebuie urmarite materialele din care semineul a fost realizat, grosimea acestora, garantia oferita de catre producator, in ce cantitati se vinde produsul, vechimea pe piata a brandului, etc.

Cel mai bun pret la seminee este de obicei la acele seminee de tip “tractor”, ce sunt oferite de catre producatori si distribuitori, nu pentru a face profi ci pentru a atrage atentia asupra gamei lor de produse, reclama. Un astfel de produs este mereu in stoc, se vinde in cantitati foarte mari, si este cunoscut si de catre magazine si meseriasi. Poate fi chiar in topul recomandarilor de catre motoarele de cautare, ce recunosc un trafic intens de persoane pe aceste produse.

“Investeste bani si fa o treaba buna sau nu o mai face deloc!”

Cu focul nu e de joaca, deci alegerea unui semineu, punerea in opera si apoi punerea in functiune nu este o treaba usoara sau neglijabila. De aceea cel mai bine este sa alegi un meserias specializat, oferind siguranta pentru familia si locuinta ta!

“Meseriasul stie ce face sau acum invata?”

Pentru constructia unui semineu, rolul principal il are meseriasul, de aceea cauta pe cineva profesionist, un meserias care numai cu asta se ocupa. Un specialist valoreaza mai mult si decat materialele bune sau cele mai bune, pentru ca desi ai materiale bun poti avea o lucrare gresita, daca nu exista calificare si experienta! Poate fi comparata situatia cu ridicarea unei constructii cu materiale la superlativ, dar cu o manopera proasta.

Cateva sfaturi practice: daca cu greu ai gasit un meserias care sa vina la fata locului, imagineaza-ti modul cum v-a lucra si dedicarea implicarii. De aceea nu permite unui meserias sa faca experimente pe tine si sa faca profit, ci alega o persoana responsabila, care poate garanta calitatea si integritatea constructiei!

Orice meserias bun trebuie sa aibe un portofoliu de prezentare in care sa aiba lucrari finalizate, alternative, etc. Si nu neaparat diploma face dintr-un om un mesarias bun sau talentat, ci si practica si experienta.

Exista cos de fum sau e posibila amplasarea unuia?

Trebuie stiut ca nu orice semineu merge la orice cos de fum, si multe persoane intampina urmatoarea situatie: iti doresc un semineu, insa cosul de fum sau locuinta nu le permit aceasta, astfel sunt situatii in care nu se poate amplasa un cos de fum pentru deservirea semineului dorit.

Existenta cosului de fum ma poate limita?

Daca exista deja un cos de fum construit acolo unde vrei sa amplasezi semineul, acesta lucru te poate limita. Cum este posibil? Daca diametrul si/sau intaltimea cosului nu sunt potrivite, exista posibilitatea limitarii pentru racordarea unui semineu de demensiuni mai mici. In acesta situatie trebuie facute calcule sigure de catre un specialist, si inteles faptul ca nu orice semineu poate fi racordat la cosul de fum.

Locul amplasarii

Locul unde este amplasat semineul este foarte important, si trebuie sa fie posibila din punct de vedere al spatiului, dar mai ales al spatiului tehnic, fara compromisuri sau improvizatii. Se pot intampina dificultati in cazul in care semineul nu a fost gandit inca din faza de proiect al casei, si trebuie sa te conformezi ulterior dupa ceea ce ai la dispoziție si posibilitatile oferite.

Asigura-te ca vizibilitatea focului este maxima si ai vedere din orice unghi al incaperi, indiferent ca semineul va fi amplasat pe colt sau drept, pentru ca in final acesta e farmecul semineului.

Design

Semineul va face parte din casa, si implicit va fi parte din designul interior al locuintei, care va atrage atentia ta dar si a celor care il vor vedea. Acest aspect nu poate fi lasat la voia intamplarii, modul cum acesta se va potrivi in designul si stilul general al locuintei si familiei.

In zilele noastre exista o gama foarte variata de modele de seminee proiectate in diferite stiluri, iar in linii mari predomina 3 tipuri: clasic, rustic si modern.

Compara:

Inainte de a achizitiona compara – caracterstici, specificatii, preturi! Mediul online iti ofera o gama foarte larga de modele, si poti benefici de reduceri si preturi avantajoase constant, pe care intr-un magazin fizic nu le prea gasesti. In mediul online poti verifica si recenzii, dar si parerile si experintelor altor persoane cu produsul pe care ti-l doresti si tu.

Bucura-te de aceasta oportunitate pe care ti-o ofera online-ul pentru a stabili care este cel mai bun semineu pe lemne pentru tine si locuinta ta.

In ce perioada a anului construim semineul?

Noi romanii avem o vorba “fa-ti vara sanie si iarna car”, deci perioada potrivita pentru constructia unui semineu este primavara sau vara. Astfel alegand sa iti construiesti in extrasezon, poti obtine cele mai bune preturi atat pentru produs cat si pentru montaj.

Si daca poti evita executia semineului toamna tarziu, cand toata lumea iti doreste semineul finalizat pana la Sarbatori. Este o perioada riscata, deoarece meseriasul poate reliza lucrare superficial, iar datorita cereri foarte mari stocurile sa fie reduse, si uneori produsul sa ajunga cu greu la tine. Si pentru ca este si perioada in care toata lumea are nevoie de caldura, nici preturile nu vor fi foarte avantajoase. Preturile sunt stabilite de producatori, iar cand acestia sunt suprasolicitati, nu te poti astepta la cele mai bune facilitati si conditii comerciale din partea lor.

Cand trebuie sa proiectam seminul?

Timpul cel mai potrivit pentru proiectarea semineului intr-o locuinta trebuie gandit inca din faza de proiect al casei, astfel amplasarea lui va fi cea mai buna. Semineul nu va face parte din decor, ci va fi integrat in locuinta inca de la inceput. Insa daca semineul nu este gandit inca din faza de proiect a casei, s-ar putea sa intampini dificulti in a-l amplasa in locul dorit, sa fi limitat de spatiu si dimeniuni, model sau tip, si chiar de a genera costuri suplimentare. Totodata exista si riscul de a nu putea amplasa un semineul pe lemne in locuinta, iar singura optiune ar fi un semineu decorativ.

Dimensiunea si marimea seminului

Unul dintre cele mai importante aspecte de care trebuie sa ti cont este partea tehnica si functionalitatea, pentru a putea stabili marimea semineului si posibilele limitari. Exista cativa factori care ar putea limita: intaltimea camerei, inaltimea cosului, respectarea distantelor tehnice, etc.

Alege un semineu cu proportii potrivite pentru spatiul unde doresti sa il amplasezi, alegand in functie de marimea incaperii. Un semineu mare va consuma si mai mult combustibil, insa in acelasi timp va oferi o vedere larga asupra focului si posibilitatea de alimentare cu busteni mai mari, iar timpul de alimentare fiind prelungit.

In final, un semineu mare poate avea avantaje si dezavantaje, in functie de spatiul unde este amplasat si conditiile prezente. Cand vei achizitiona o soba sau un semineu, tine cont si de partea interioara, nu numai de cea exterioara.

De ce sa alegi un semineu pe lemne?

Iata raspunsul: deoarece niciun alt sistem de incalzire nu iti va putea oferi experienta si ambianta creata de un semineu, de timpul petrecut si amintirile create cu cei dragi in jurul semineul, ascultand troznetul lemnului si urmarind jocul focului.

Ca si concluzie iti sugeram sa te informezi corect si sa acorzi timpul necesar, sa faci comparatie, pentru a alege cel mai bun semineu pe lemne, stiind inca de la inceput ce primeaza pentru tine, nevoile si preferintele familiei si locuintei tale.