Drama unei mame din Sibiu a cărei fată a fugit cu iubitul la 16 ani – „Dacă mai pleacă o dau în plasament”

Mai multe minore au dispărut, anul acesta, de la locuințele lor din Sibiu. Toate sunt minore și majoritatea au plecat să trăiască cu iubiții lor. Ramona, Mariana și Larisa sunt doar trei dintre copilele care s-au îndrăgostit nebunește și au fugit de la părinți. Mama uneia dintre aceste fete a povestit, pentru Ora de Sibiu, ce sentimente grele au încercat-o în momentele în care n-a mai știut nimic de odrasla ei.

A fugit cu un bărbat cunoscut pe Internet

Larisa S. are 16 ani și locuiește cu părinții ei în Sibiu. În urmă cu ceva vreme a cunoscut, pe Internet, un bărbat și s-a îndrăgostit nebunește de el. Într-o zi, acesta a venit și a luat-o de acasă cu gândul să trăiască împreună. Fiindcă sibianul în cauza are 26 de ani, deci este cu zece ani mai mare decât Larisa, mama acesteia s-a împotrivit de la bun început relației lor.

„Eu s-au cunoscut pe Internet, acolo au vorbit. Până când, într-o zi, a venit și a luat-o de acasă. Până să-l cunoască pe băiatul ăsta fata mea nu a plecat niciodată de acasă. El are 26 de ani, vă dați seama că nu am fost de acord cu el. El nu face nimic, nu se ocupă cu nimic, nu are un serviciu, nu are bani și familie. Nu pot să o las pe fata mea să se chinuie, să ia viața în piept de la 16 ani”, a povestit cu durere Rodica, mama Larisei.

Șase zile departe de familie – Mama a fost sfâșiată de durere

Timp de șase zile, Rodica, mama Larisei, a stat cu sufletul la gură. A sesizat poliția în legătura cu dispariția fetei și a așteptat cu nerăbdare să primească vești de la ea. A sunat-o abia după patru zile. „M-a sunat în a patra zi. Mi-a zis că nu poate vorbi mai mult de două minute cu mine. Cred că s-a gândit că poliția o să-i vadă locația și așa o găsim. Nu am știut unde e în tot timpul ăsta”, spune femeia.

Mama: „A venit murdară acasă. Cine știe unde a dormit?!”

După șase zile de la dispariție, Larisa a fost găsită de polițiștii sibieni. Rodica s-a dus la secție să își ia fata acasă. Femeia spune că nu a mai recunoscut-o. „Era îmbrăcată ca o cortorăriță, murdară, vai de steaua ei. Nu am recunoscut-o. Acasă nu i-a lipsit nimic, era o fată aranjată și curată, dar acum… (…) I-am făcut și un test de sarcină, dar nu e gravidă. O să-i mai fac peste o săptămână unul, nu pot să rămân indiferentă”, spune Rodica.

Femeia a întrebat-o unde a dormit în toate aceste zile, iar minora i-ar fi spus că la casa băiatului, dar și la o pensiune din oraș. „Mi-a zis că i-a mințit și pe polițiști, ba că a dormit la băiat acasă, ba că au vândut un telefon cu 500 de lei și au dormit la o pensiune”, povestește mama Larisei.

Mama Larisei spune că o va duce într-un centru de plasament dacă mai fuge

Rodica, mama Larisei, spune că se simte neputincioasă în fața acestei situații. I-a explicat fiicei sale care sunt motivele pentru care nu e de acord cu acest băiat, însă copila nu pare să fie de acord cu cele spuse de mamă. În aceste condiții, dacă minora va fugi din nou de acasă, Rodica spune că va contacta Protecția Copilului și o va include pe fată într-un centru de plasament.

„I-am explicat cum am putut eu mai bine, nu înțelege. Mai are surori, ele sunt măritate cu oameni muncitori, nu cu unul fără serviciu, fără casă. Fetele măritate nu vin la mine să-mi ceară nimic. Eu nu vreau să-l întrețin pe unul ca el. Nu vreau unul care umblă pe drumuri pentru fata mea. Nu pot să o las să se chinuie. Nici de școală nu s-a mai ținut. Ce pot să-i fac? Dacă nu rezolv nimic cu ea și nu își vede de treaba ei, sun la Protecția Copilului, să o ducă la plasament. Cu părere de rău, că e copilul meu. Dar nu pot să mă distrug din cauza ei, să umblu zilnic la poliție, să nu mă pot duce la lucru. O duc acolo și mă scap”, spune Rodica, mama Larisei, minora dispărută.

Povestea Larisei nu este una sigulară. O mulțime de fete, toate minore, aleg să plece din sânul familiei cu iubiții lor. Sunt date dispărute de către părinții lor care nu mai pot închide un ochi până nu le văd înapoi acasă. Polițiltii le găsesc, le aduc acasă, iar apoi întâmplarea se repetă.

