ONE DAY CHECK-UP Exclusive Dental Experience®, un pachet dedicat pacientului DENT ESTET Sibiu

DENT ESTET și DENT ESTET 4 KIDS din Sibiu, primele clinici stomatologice, complet integrate, pentru adulți și copii deschise în regiunea centrală a României, oferă de doi ani tratamente stomatologice premium, la standarde occidentale.

Pentru a răspunde nevoilor actuale ale pacientului român, pentru care una dintre cele mai importante resurse este timpul, DENT ESTET a creat One Day Check-up Exclusive Dental Experience®, un program complet de evaluare a sănătății dentare și evaluare și diagnosticare a bolii parodontale, ce oferă acces la tehnologii digitale de ultimă generație, totul într-un interval de numai 3 ore.

Prin acest program, fiecare pacient beneficiază de expertiza unei echipe medicale performante din care fac parte medici specializați în implantologie, estetică dentară și parodontologie cu rezultate demonstrate în rezolvarea cazurilor complexe de reabilitare orală.

Dr. Cristina Păcurar, medic stomatolog / estetică dentară în clinicile DENT ESTET:

„One Day Check-Up Exclusive Dental Experience este un pachet ce răspunde complet nevoilor actuale ale pacientului român, care nu are timp pentru vizite repetate la medicul stomatolog, dar care are nevoie să fie ascultat și să i se respecte dorințele. Într-un interval de trei ore, pacientul are parte de atenția și sprijinul unei echipe de medici dedicați, care vor realiza o evaluare detaliată a sănătății dentare și îl vor ajuta pe pacient să obțină rezultatele pe care și le dorește”.

Un program complet, în doar 3 ore

ONE DAY CHECK-UP Exclusive Dental Experience® se adresează persoanelor cu o agendă încărcată, care au nevoie de o examinare clinică de specialitate și un set complet de investigații într-un timp relativ scurt.

Pacientul are acces la investigații de radiologie și imagistică medicală, respectiv la radiografie digitală panoramică, tomografie computerizată CBCT și fotografii digitale de diagnostic realizate în studioul Future Smile Studio.

În plus, pachetul oferă beneficiarilor un tratament de prevenire a bolii parodontale – Perio-LASER Cleaning, care presupune detartraj subgingival și decontaminare bacteriană cu LASER Biolase realizată de către medicul parodontolog pe ambele arcade.

Echipa de specialiști DENT ESTET va realiza, în intervalul de 3 ore, un plan de tratament personalizat, care cuprinde durata, etapele intervenției, soluțiile de tratament și costurile finale, dar și analiza consecințelor și a riscurilor în cazul neînceperii tratamentului.

Extra beneficii pentru pacient

Pentru că prioritatea DENT ESTET a fost dintotdeauna oferirea celor mai bune soluții medicale adaptate nevoilor și dorințelor pacientului, pachetul One Day Check-Up Exclusive Dental Experience® include următoarele extra beneficii:

10% reducere la tratamentul cu implant dentar, în cazul în care este recomandat de medicul specialist

15% reducere la tratamentele endodontice

În ceea ce privește implanturile dentare, în cadrul clinicii DENT ESTET Sibiu se aplică un protocol unic în România – Masterplanul DE de implantologie digitală – menit să faciliteze tratamentele cu implant dentar și să asigure pacienților o experiență completă.

DENT ESTET 360 Safety – protocoale stricte de sterilizare și dezinfecție

Clinicile DENT ESTET își desfășoară activitatea încă de la înființarea primei clinici, în anul 1999, având la bază protocoale de lucru stricte și își ghidează activitatea în baza dispozițiilor legale, tot protocolul de lucru implementat pentru siguranța pacienților având la bază reglementările Colegiului Medicilor Dentiști din România și cel al Direcției de Sănătate Publică.

În cadrul clinicilor DENT ESTET este aplicat protocolul DE 360Safety, care reprezintă un set de reguli și măsuri riguroase de control al infecțiilor în cabinetul stomatologic, dezvoltat suplimentar în contextul măsurilor de siguranță impuse în vederea prevenirii răspândirii virusului SARS-COV-2 și în baza reglementărilor elaborate în țări precum SUA, Franța, Germania, Olanda, Italia.

Iată de ce pachetul oferit de DENT ESTET reprezintă alegerea potrivită pentru sibienii care vor să beneficieze de servicii premium, de un diagnostic de certitudine și un plan de tratament într-un interval de numai 3 ore, într-o singură locație – clinica DENT ESTET Sibiu.