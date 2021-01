Zeno Popovici, despre vaccinarea la Sibiu – ”Se face după câte relații și pile ai”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Zeno Popovici, fost candidat la locale, povestește pe pagina sa de Facebook experiența încercării de a se programa pentru vaccinarea anti covid. Pentru că activează ca și cadru didactic asociat la ULBS, se încadrează în etapa a doua de vaccinare. Doar că joi, când sibienii s-au putut programa din nou pe platformă, pentru unii a fost aproape imposibil că facă asta. Zeno Popovici, a reușit totuși să se programeze, dar abia după începerea cursurilor.

”Centrele de vaccinare din Sibiu promise de autoritatile sibiene sunt inexistente. Ni se spune ca toti profesorii vor fi vaccinati pana la inceperea anului scolar, dar in modul in care se fac lucrurile acum e utopic.

In rest, exista 4 centre de vaccinare in tot judetul Sibiu, dintre care doar unul in Sibiu. Pana si Teleorman are 5 centre de vaccinare fata de Sibiu care are doar 4.

Programarile se fac pe aceiasi aceiasi platforma de catre toata lumea, inclusiv de catre callcenter: (https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/auth/login/by-cnp”).

Mai putin consiliul judetean care isi vaccineaza tot personalul incepand de maine la centrul de vaccinare de la Spitalul Judetean, care nu este pe platforma 😇. Am vazut o confirmare de programare care arata exact ca cea de pe platforma, deci rezulta ca exista centre de vaccinare pe platforma care nu-s vizibile de muritorii de rand.

Mai pe intelesul tuturor, tot procesul asta de vaccinare se face dupa cate relatii si pile ai, sau daca esti director de institutie si ai spre exemplu spitalul judetean in subordine, pai gata te-ai rezolvat.

Ca sa va spun cum a mers treaba la ULBS. Am primit un formular si ne-au bagat in platforma. Dupa care neexistand posibilitate de programare in masa a trebuit sa intram fiecare sa ne programam. Asta e, daca ULBS nu are spitalul judetean in subordine, au facut si ei ce au putut.

Pe mama am reusit sa o programez in februarie in Avrig. Ce se intampla cu persoanele in varsta care sunt singure sau care nu au mijloace de transport sa poata sa mearga in Avrig, Medias etc.?

Pai va spun eu ce se intampla … daca se infecteaza asta e… intra la statistica la morti.

Eu sunt programat in martie… tot in Avrig! Adica in niciun caz pana la inceperea noului an scolar. Slava domnului ca am fost anuntati de ULBS ca sunt locuri disponibile pe platforma si am reusit sa prind un loc.

Concluzia ca totul e haotic, avem incompetenti la DSP si Prefectura Sibiu”, este postarea de pe Facebook.