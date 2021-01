Studenții de la Inginerie au depus o plângere împotriva lui Eugen Bîrsan – ” Nu ne vom opri aici”

” Acum aproximativ o lună am depus o sesizare către Decanul Facultății de Inginerie și al Facultății de Științe cu privire la acest fapt. Am avut ajutorul și sprijinul studenților de la inginerie. Rezultatul obținut a fost că anul acesta examenele se vor susține în prezența unei comisii. Practic, profesorul doar pregătește subiectele și ni le comunică, iar mai departe se va ocupa comisia. Ceea ce am obținut este destul de semnificativ pentru noi, însă nu ne vom opri aici, vrem să ne menținem verticalitatea și să acționăm în continuare.”, spune președintele organizației SOLIDUS, Andi Boncea.

