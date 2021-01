Se deschide cel mai frumos domeniu schiabil din România – E la o aruncătură de băț de Sibiu

⇓ Ascultă știrea ⇓

Veste bună pentru iubitorii sporturilor de iarnă. Se deschide cel mai frumos domeniul schiabil din România. Este la doar câteva ore distanță de Sibiu.

Începând cu weekendul viitor, iubitorii sporturilor de iarnă pot schia pe domeniul schiabil Transalpina – Voineasa. Vestea a fost dată pe Facebook.

“Stimați iubitori ai Domeniului schiabil Transalpina, va informam stadiul in care ne aflam in momentul de fata și anume: săptămâna in curs s-au efectuat toate verificările necesare privind reautorizarea instalațiilor și anume verificările Pram și prize de pământ, verificările magneto-inductive ale cablurilor, au fost terminate reviziile mecanice și eliberate procesele verbale de revizie, a fost încheiat contractul cu serviciul de Ambulanta și in decursul zilei de ieri am înaintat documentația la CNCIR privind reautorizare Instalatilor, încă nu ne-au înaintat o data, dar sigur săptămâna viitoare se va face ISCIR-izarea, mai sunt ceva probleme cu serverul sistemului de Ticketing, care se remediază sigur pana 28 Ianuarie, in cel mai rău caz pentru ca va trebui sa lucram pe serverul din Austria deoarece cel de aici este prăjit, in masura in care facem reautorizarea și sistemul de Ticketing nu este funcțional o sa deschidem la liber…”, se arată intr-o postare pe pagina de Facebook Domeniul schiabil Transalpina – Voineasa.

În aceeași postare este anunțat faptul că din acest Weekend se va putea schia pe domeniul de la Voineasa. “Depindem foarte mult de CNCIR Pitesti și din prisma asta nu am vehiculat o data certa, dar 99% wekendul viitor schiem la Transalpina”, se mai arată în postare.