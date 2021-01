UPDATE Sibian schingiuit de un jandarm – „M-a amenințat cu pistolul, m-a bătut și m-a băgat în portbagaj”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Un sibian acuză că a fost bătut cu bestialitate, înjurat și torturat de un jandarm din județul Sibiu. Întâmplarea ar fi avut loc vineri, în pădurea de pe raza localității Poiana Sibiului.

UPDATE

În ceea ce privește acest caz, reprezentanții Jandarmeriei Sibiu spun că niciun echipaj nu a fost prezent în zona menționată de tânărul bătut și, deci, un astfel de incident nu a avut loc.

„Referitor la situația prezentată, la nivelul I. J. J. Sibiu s-a dispus efectuarea de verificări cu privire la cele sesizate.

În urma verificărilor efectuate, rezultă faptul că jandarmii nu au fost implicați, respectiv nu au desfășurat misiuni sau acțiuni în Poiana Sibiului și nici nu au fost redirecționați în zonă în urma vreunei sesizări, în cursul zilei de ieri 22 ianuarie a.c”, spune Floriana Picioiu, purtătorul de cuvânt al IJJ Sibiu.

Știrea inițială

Un tânăr în vârstă de 24 de ani, domiciliat în Avrig, dar care locuiește în Dobârca împreună cu fiica în vârstă de două luni și cu concubina lui, acuză că a fost schingiuit de un jandarm, care l-a prins că aduna lemne din pădure. Bărbatul spune că nu a tăiat arbori, ci aduna cioturi de pe jos, pe care voia să le ducă acasă. „Am copil mic, o fetiță care are două luni, și nu avem lemne pentru foc. M-am dus în pădure să adun de pe jos, cioturi uscate”, spune Mihai Mirut.

Bătut de un jandarm în pădure

Sibianul spune că, în jurul orei 14:20, un jandarm, însoțit de un coleg și un pădurar, s-a apropiat de el. Jandarmul l-a luat la întrebări, după care a început să îl bată.

„A oprit un jandarm, m-a chemat la el. A rupt o bâtă, apoi a început să mă bată acolo în pădure. I-am spus că nu sunt hoț, că am venit în pădure să iau lemne că n-am cu ce face focul, că am copila mică. Am venit să adun uscături, nu să tai copaci. Mi-a zis să nu mai scot niciun cuvânt. M-a bătut, apoi m-a băgat în portbagaj. Mi-a spus că sunt un țigan împuțit, că sunt cioară. M-a pus să recunosc că nu am venit singur la furat, m-a amenințat cu pistolul, că mă omoară, că mă împușcă și că mă aruncă din mașină, apoi m-a dus la secție, la postul din Orlat. A mai bătut un alt om în pădure, dar pe el l-a lăsat acolo zăcând”, povestește sibianul care acuză că a fost bătut.

Sibianul bătut: „M-a torturat la secție, am vomitat și mi-a zis să înghit”

Bărbatul a povestit, pentru Ora de Sibiu, că jandarmul l-a băgat în portbagaj, după care l-a dus la secția de poliție din Orlat. Acolo, potrivit acestuia, tortura a continuat. Omul spune că jandarmul l-ar fi obligat să bea cincizeci de căni cu apă și că l-a bătut cu o bâtă de baseball.

„M-a dus la secție și m-a pus să beau 50 de căni cu apă că dacă nu mă bate. Le-am băut pe toate, dar tot m-a bătut. I-am spus că nu am mâncat nimic, că nu pot să beau atâta apă și că vomit și mi-a spus să înghit voma. Apoi m-a pus în genunchi și a început să dea cu o bâtă de baseball în mine”, mai spune Mihai Mirut.

Abia în jurul orei 16:00, sibianul a fost lăsat să plece de la secție. Omul spune că a plecat singut pe drum, având lacrimi în ochi de durere. Acesta susține că toată scena de la secție ar fi stârnit râsete și că restul agenților prezenți l-ar fi filmat cu telefonul.

Luat cu salvarea și dus la Urgențe

Fiindcă nu a mai suportat durerea, bărbatul a sunat la 112 și a solicitat un echipaj medical, care l-a transportat la spital. „Am fost la urgențe, a venit salvarea după mine. Mi-au zis că am umărul dislocat și că sunt probleme la coloană. Nu pot să dorm de durere. (…) Luni mă duc să scot certificat medico-legal”, spune bărbatul.

Bărbatul spune că îi este teamă ca nu cumva jandarmul să se întoarcă și să îl bată din nou, mai ales în condițiile în care, potrivit sibianului, acesta i-ar fi spus să se mute din sat. „Mi-a spus să plec din Dobârca, să mă duc la mine la Avrig, că nu am voie să stau aici. Mi-a zis că dacă mă mai prinde pe aici mă bate iar. I-am spus că aici e fetița mea, că nu pot pleca și m-a întrebat de ce am făcut un copil. Îmi e frică pentru mine și pentru familia mea”, a mai spus sibianul bătut.