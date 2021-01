Daniela Cîmpean despre scandalul programărilor pentru vaccinare – ”Nimeni nu va fi sancționat”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Scandalul în jurul programărilor peste rând a 69 de angajați ai Consiliului Județean Sibiu încă mocnește. Într-un comunicat de presă trimis de reprezentanții Consiliului Județean se specifica acum câteva zile că totul s-a produs dintr-o ”regretabilă eroare”. Dar, cum se poate ca 69 de CNP-uri, adrese de mail, numere de telefon, nume și prenume, să fie introduse manual într-un sistem…din greșeală? Președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, a explicat pentru Ora de Sibiu ce s-a întâmplat.

AFLĂ DE AICI DE UNDE A PORNIT SCANDALUL

”La nivelul Consiliului Județean, cum am mai declarat, s-au întocmit liste cu angajații care doresc să se vaccineze, la fel cum s-au întocmit și în alte instituții publice din județul Sibiu. De lista respectivă s-a ocupat unul dintre colegii din cadrul Consiliului care a solicitat sprijinului coleg din cadrul departamentului IT al Spitalului să ajute cu introducerea datelor. Acolo a ajuns lista completă, cu toți cei care și-au dorit vaccinarea și care se încadrau în etapa a doua. Angajatul de la Spital a primit lista, așa că i-a programat pe toți, inclusiv pe mine. Eu am fost prima care am primit mailul de confirmare pentru programare, iar atunci mi-am dat seama că ceva nu e în regulă. Am sunat, am mers pe fir, am aflat ce s-a întâmplat și am dispus anularea tuturor programărilor. Datele angajaților au rămas în sistem, dar programările au fost anulate. Absolut nimeni nu a fost vaccinat. Le-am transmis să se programeze individual”, explică Daniela Cîmpean.

CITEȘTE AICI DECLARAȚIA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI JUDEȚEAN

”Angajații CJ nu sunt niște paria”

Tocmai pentru că a fost o greșeală și o lipsă de comunicare în tot procesul, Daniela Cîmpean spune că nu va fi nimeni sancționat. ”A fost vorba pur și simplu de o eroare umană. Așa s-a întâmplat ca 69 de oameni să fie trecuți în platformă din greșeală… Și tocmai pentru că nu a fost nimic premeditat sau făcut cu rea voință, nu voi aplica niciun fel de sancțiune. Singura măsură luată a fost să cer anularea programărilor. Tot acest scandal s-a iscat efectiv în urma unei greșeli. Angajații CJ Sibiu nu sunt niște infractori, nimeni nu a dat ordin de la Împărăție să fie vaccinați, mai ales în detrimentul altor sibieni care au acest drept în această etapă a campaniei. Exclus așa ceva”, a ținut să lămurească Daniela Cîmpean.