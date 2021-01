LIVE VIDEO – Incendiul de la spitalul Matei Balș – Nu ar fi existat alte surse de încălzire decât cele firești

⇓ Ascultă știrea ⇓

Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, a declarat vineri dimineață că nu are informații că în clădirea de la Matei Balș ar fi existat alte surse de încălzire decât cele firești: „Spitalul nu a dus lipsă de finanțare și a avut un management stabil”. Patru oameni au murit în urma incendiului.



Întrebat, la Digi24, dacă o sursă de încălzire ar fi cauzat incendiul de vineri dimineață, ministrul Sănătății a spus: „Nu am informații că în clădire ar fi existat alte surse de încălzire decât cele firești, dar avem nevoie de anchetă”.

Întrebat, de asemenea, dacă a discutat cu medicii despre acest aspect, Voiculescu a repetat că nu are informații potrivit cărora în clădire ar fi fost nevoie sau ar fi fost suplimentată sursa de încălzire, dar știe că spitalul a avut de suferit din lipsa de capacitate a Termoenergetica de a livra căldură.

În plus, Voiculescu a declarat că Spitalul „Matei Balș” nu a dus lipsă de finanțare și a avut un management stabil: „Situația e foarte diferită față de Piatră Neamț. Vorbim de o finanțare relativ robustă. Trebuie să vedem cauzele. Au fost făcute investiții aproape constant”.

Chestionat despre cele patru incendii în spitale din ultimele luni și ce este de făcut, ministrul Sănătății a răspuns că nu e bine să generalizăm, deoarece cauzele incendiilor au fost foarte diferite, „dar da, infrastrucura spitalelor este rezultatul unui lung șir de subfinanțare, ăsta e adevărul. S-au construit mall-uri, alte clădiri, spitale mai puțin”.https://fb.watch/3jySgr7wfR/

Pe termen scurt, specialiștii se pot doar asigura că nu vor mai fi incendii, „în măsura în care asta depinde de oamenii de acolo. În general, depinde și de atenția oamenilor care lucrează în spitalul respectiv. Există responsabilități și responsabili”.



Patru persoane au murit, vineri dimineață, în urma incendiului izbucnit într-o clădire a Spitalului „Matei Balș”.