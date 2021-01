Klaus Iohannis după ce a mers la Spitalul Matei Balș – ”Situația se repetă cumva”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Președintele Klaus Iohannis a mers la spitalul Matei Balș după ce cinci persoane și-au pierdut viața în urma unui incendiu izbucnit vineri dimineața. Din fața clădirii, președintele i-a numit ”eroii mei” pe cadrele medicale din toată țara, dar a spus și că vinovații vor răspunde.

Iohannis a transmis condoleanțe familiilor îndoliate, a informat despre faptul că a ținut legătura cu forțele de intervenție în permanență și a primit „toate datele care sunt certe despre intervenție”.

„A fost o intervenție foarte complicată, cu foarte multe forțe implicate”, a spus președintele, mulțumit de reacția salvatorilor.

„Este foarte clar că trebuie rapid trase niște concluzii și venit cu soluții. Situația se repetă cumva. Am avut nu de mult o tragedie la Piatra Neamț, avem acum aici la Balș această tragedie, au fost incendii mai mici la alte spitale și cu siguranță motivele sunt diverse. Ele sunt anchetate și anchetele vor scoate fără îndoială la lumină ce s-a întâmplat, cine este vinovat și vinovații vor fi sancționați, însă după părerea mea problema este mult mai amplă. După părerea mea aici avem de-a face cu probleme structurale în spitalele din România și am solicitat noului ministru al Sănătății și la discuția pe care am avut-o acum câteva săptămâni și astăzi din nou să lucreze cu celeritate la un proiect pe reformă al sistemului de sănătate din România”, a spus Iohannis.

De asemenea, președintele i-a numit pe medici „eroii mei”, reiterând ideea că au depus eforturi supraomenești și au lucrat până la epuizare în condiții de stress extrem.

