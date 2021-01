Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare, a explicat de ce s-au amânat programările

⇓ Ascultă știrea ⇓

Medicul Valeriu Gheorghiță a explicat la Digi 24 de ce o parte dintre români au fost reprogramați pentru vaccinare. El spune că Moderna a livrat mai puține doze decât se discutase, astfel că planul de imunizare a populației a trebuit regândit.

”Am reevaluat disponibilitatea numărului de doze și am ținut cont de deficitul de 93.000 de doze de la Pfizer. A venit recomandarea să nu se decaleze rapelul și, în plus, aveam informația că Moderna va diminua livrările pentru februarie cu aproximativ 20%. (…) Dacă veneau acele doze, categoric nu făceam nicio amânare. Eu vreau să vă mai spun următorul lucru, faptul că suntem la sfârșit de ianuare și înainte cu circa 8, 9 zile suntem anunțați că prima tranșă din februarie va fi diminuată cu 20% și nu cunosc calendarul de livrare pentru următoarele săptămâni. Avem nevoie să asigurăm persoanele vaccinate în prima etapă, că vor primi rapelul. Nu putem să amestecăm lucrurile. Este un principiu pe care am mers de la început și cu siguranță îl vom respecta. Se estimează că vor fi recuperate în perioada următoare, din luna februarie. A trebuit să regândim planul de acțiune, ca să nu amânăm rapelul pentru 460.000 de persoane care au făcut prima doză. În această situație ne permitem să vaccinăm 8.000-9.000 de persoane zilnic, la care se adaugă persoanele din centrele sociale rezidențiale și a celor din centrele de dializă. Avem 50% nivel de acoperire a persoanelor din aceste centre”, a declarat medicul Valeriu Gheorghiță la Digi24.

„Țările care au accelerat campania de vaccinare se regăsesc în aceeași situație. Din păcate, sunt țări care au fost puse în ipostaza să amâne rapelul. Spania, Cehia, Germania, Italia au blocat campaniile de vaccinare din cauza întârzierilor livrărilor companiilor care fabrică vaccinurile Covid-19. Alte state au accelerat vaccinarea și au uzat toate dozele din stoc, dar riscă să se confrunte cu probleme în momentul rapelului”, a mai spus acesta.

Gheorghiță a precizat că de la debutul campaniei de vaccinare au fost irosite 1.200 de doze de vaccin, un total de aproximativ 0,3% din numărul vaccinurilor.

”Sunt 0,2-0,3% doze sunt irosite în centrele de vaccinare, ceea ce înseamnă 1.200 de doze din totalul de la începutul vaccinării. Sunt doze care sunt nefolosite din mai multe motive: se sparge un flacon, s-a depășit timpul de stabilitate de șase ore, la sfârșitul programului nu au fost persoane cărora să le administreze și altele”, a explicat Valeriu Gheorghiță.