FC Hermannstadt joacă la prânz cu Botoșaniul – Ciobotariu vrea să bată fosta echipă

Sibienii evoluează duminică de la 12.00, în deplasare cu FC Botoșani. Sibienii au șapte etape de ’’secetă’’, în care nu au reușit să învingă.

În etapa a XX-a din Liga I, A.F.C.Hermannstadt joacă în deplasare contra celor de la F.C.Botoșani. Gazdele de la Botoșani vin după o serie de două înfrângeri și două victorii, ocupând în prezent locul 7 în clasament cu 24 de puncte, în timp ce oaspeții caută să câștige primul meci din acest an. F.C.H. a obținut două puncte în ultimele patru etape și se situează pe locul 14 în clasament, cu 17 puncte. Pentru această confruntare, fundașul central Ionuț Stoica este suspendat pentru cumul de cartonașe galbene, iar Adrian Scarlatache și Claudiu Belu nu fac parte din lot, fiind accidentați. Partida va fi una specială pentru Liviu Ciobotariu, antrenorul principal al A.F.C.Hermannstadt, întru-cât acesta a antrenat în urmă cu două sezoane pe F.C.Botoșani, fiind la un pas de play-off.

,,O echipă pe care o cunosc foarte bine. Am fost antrenor la F.C.Botoșani și m-am simțit bine acolo. Este o echipă care a fost în play-off și încearcă și în acest sezon același lucru. Obiectivul nostru este să câștigăm cât mai repede trei puncte ca să ne ridicăm moralul. Am încredere în jucătorii noștri. Sunt convins că au dat tot ce au putut în ultimele două meciuri și vor face asta și cu F.C.Botoșani. Vom ajunge în timp la ritmul pe care eu mi-l doresc la echipă. Vom merge la Botoșani să jucăm fotbal și să luăm trei puncte, chiar dacă este o deplasare lungă și grea. Trebuie să ne revenim din punct de vedere fizic și moral, să fim montați acolo și să facem un meci bun, cu un rezultat pozitiv.”, a declarat Liviu Ciobotariu, antrenor principal A.F.C.Hermannstadt

În tur, FCH s-a impus cu scorul de 2-1 în ultimul meci din acest sezon jucat pe Stadionul Municipal Sibiu, intrat în renovare. F.C.Botoșani vs F.C.Hermannstadt va avea loc duminică, 31.01.2020, ora 12, pe Stadionul Municipal din Botoșani.