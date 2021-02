Ministrul Sănătății – ”Trebuie să începem spitalul din Sibiu”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, a spus că, pe lângă spitalele regionale ce este imperios necesar a fi construite, Sibiul are și el nevoie să înceapă construcția unei astfel de clădiri, scrie agerpres.ro.

„Până în 2024 vom avea fundaţiile, pot să promit, celor trei spitale regionale şi nu numai fundaţiile… La Craiova, la Iaşi, Cluj. Pe lângă asta, trebuie să începem spitale în Bucureşti, la Timişoara, la Braşov, la Sibiu. Sunt locuri în care infrastructura spitalicească este pur şi simplu o ruşine. (…) În momentul acesta avem studiile de fezabilitate pentru cele trei spitale regionale: Iaşi, Cluj şi Craiova. Este un lucru care ar fi trebuit, conform contractului, să se întâmple până la sfârşitul anului 2017. Din păcate, ceea ce trebuia să se întâmple într-un an s-a întâmplat în patru ani”, a susţinut Voiculescu, într-un interviu difuzat duminică la Prima TV.

Potrivit acestuia, s-a schimbat „îngrozitor de puţin” din 2016, când a ocupat funcţia de ministru al Sănătăţii, până în prezent.

Întrebat ce s-a schimbat din 2016 până astăzi, Voiculescu a răspuns: „Îngrozitor de puţin. Ba, din contră”.

„Există un set de reguli care trebuie respectate ca spitalele să primească ceea ce se numeşte autorizaţie sanitară de funcţionare. În 2016, am trimis Inspecţia Sanitară şi am constatat, de asemenea, sute de nereguli la nivelul spitalelor, aşa încât nu puteau să primească autorizaţie sanitară de funcţionare. Şi am spus atunci, am scris într-un document intern că ar trebui să procedăm în felul următor – ar trebui să existe inspecţii în toată ţara. Asta era în decembrie 2016. Ştiam că nu o să mai fiu ministru după, dar am lăsat într-un document intern şi apoi a fost făcut şi public că asta trebuie să se întâmple şi anume o evaluare a stării tuturor spitalelor din ţară, execuţia unor planuri de conformare. (….) Spuneam eu acolo şi asta o să fac eu acum o să condiţionăm alocarea de fonduri către acele spitale de îndeplinirea acelor condiţii”, a explicat Vlad Voiculescu.